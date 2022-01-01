觀光景點爆車潮　阿里山「停車率已達9成」

元旦連假好天氣，各觀光景區已逐漸湧入車潮，公路總局表示，截至今（1）日中午，有2處壅塞、9處車多，清境農場、日月潭停車率已達80%，阿里山森林遊樂區停車率更達90%，民眾出發前記得先查詢最新路況。
記者許若茵／台北報導
2022-01-01 14:52:30｜2022-01-01 14:52:56
公路總局表示，截至今中午12時止，有2處路段有壅塞情形，分別為台7線百吉路段至三民路段及台74線大里~霧峰路段；另外部分觀光景區道路及主要省道幹道路段，台1線水底寮路段、台3線汶水~大湖路段、台14線埔里市區、台14甲線昆陽~武嶺路段、台21線日月潭路段、台65線土城交流道路段、台72線獅潭路段、台74線成功~快官路段及台86線歸仁至關廟路段等9處有車多的情況。
公路總局提到，目前台14甲線清境農場、台21線日月潭停車率已達80%，台18線阿里山森林遊樂區停車率已達90%，民眾如欲行經上述路段或前往相關景點，建議注意路況，多利用省道上資訊可變標誌(CMS)發布之路況及停車率資訊，適時改往其他景點遊憩，或善用公共運輸前往。
今日下半天，公路總局預估各觀光景區路段車流將湧現，包含北部地區台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段；中部地區台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊；南部地區台1線水底寮~楓港路段、台26線墾丁路段，及東部地區台9線礁溪路段。
公路總局建議，用路人出發前，可上網、至幸福公路App等管道查詢最新路況資訊，並提醒前往高山地區（如台14甲線霧社~清境農場路段）活動的民眾，應隨時留意天氣預報及道路管制資訊。