媳婦生雙胞胎！公公幫取名 網一看搖頭：長大會有陰影
家中有新生兒出生，當然是一件讓人歡欣的喜事，當然不少為人父母都希望替孩子取個討吉利的名字。但日前一名媳婦卻在網路抱怨，日前自己生下雙胞胎，公公滿心歡喜地替孩子們命名，沒想到一看見名字她臉都綠了！
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 16:51:07
這名女網友在《匿名公社》爆料，自己12/25日當天生下一對雙胞胎男寶寶，本來應該是喜事一樁，卻沒想到因此開始鬧家庭革命，原因是公公開心地拿出紙條表示已經取好小孩名字，沒想到公公寫下「林賈善、林賈良」，讓原PO覺得諧音聽起來很難聽，提出抗議先生卻說「沒關係就聽爸的」，讓她覺得家人非常不尊重她這個辛苦生下寶寶的媽媽！
原PO還補充，過去先生與兄弟姊妹的名字都是公公自己看書取的，為了勸退公公，原PO不只提出數次抗議，也提供小孩被同學嘲笑名字的新聞，沒想到公公指解釋第二個字念作「ㄍㄨˇ」，要她別再多想，讓原PO感到相當沮喪。
網友看了也忍不住搖頭表示：「林甲賽、林甲涼？」、「台語不好聽欸，一個甲塞，一個甲娘，去給命理師算然後再把公公算的編個不好的理由退回，最好能跟命理師串好叫他講，這樣就不得罪，畢竟一輩子的事」、「超難聽…這絕對會被取綽號，妳老公也太爸寶」、「妳要奮戰到底啊，為了孩子以後不被取笑」、「公公還好嗎？ 我可以理解他想給孩子祝福，但是這名字真的非常難聽啊！」。（編輯：陳珮瑜）