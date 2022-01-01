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媳婦生雙胞胎！公公幫取名　網一看搖頭：長大會有陰影

▲父母替新生兒取名是一門學問，要小心避免諧音，否則未來會有被同儕嘲笑的風險。（示意圖，非當事照／取自Pixabay）
▲父母替新生兒取名是一門學問，要小心避免諧音，否則未來會有被同儕嘲笑的風險。（示意圖，非當事照／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-01 16:51:07

家中有新生兒出生，當然是一件讓人歡欣的喜事，當然不少為人父母都希望替孩子取個討吉利的名字。但日前一名媳婦卻在網路抱怨，日前自己生下雙胞胎，公公滿心歡喜地替孩子們命名，沒想到一看見名字她臉都綠了！

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這名女網友在《匿名公社》爆料，自己12/25日當天生下一對雙胞胎男寶寶，本來應該是喜事一樁，卻沒想到因此開始鬧家庭革命，原因是公公開心地拿出紙條表示已經取好小孩名字，沒想到公公寫下「林賈善、林賈良」，讓原PO覺得諧音聽起來很難聽，提出抗議先生卻說「沒關係就聽爸的」，讓她覺得家人非常不尊重她這個辛苦生下寶寶的媽媽！

▲一名剛誕下雙胞胎的媽媽在匿名公社抱怨公公替孩子們取的名字很容易讓人誤會。（圖／翻攝自《匿名公社》）
▲一名剛誕下雙胞胎的媽媽在匿名公社抱怨公公替孩子們取的名字很容易讓人誤會。（圖／翻攝自《匿名公社》）
原PO還補充，過去先生與兄弟姊妹的名字都是公公自己看書取的，為了勸退公公，原PO不只提出數次抗議，也提供小孩被同學嘲笑名字的新聞，沒想到公公指解釋第二個字念作「ㄍㄨˇ」，要她別再多想，讓原PO感到相當沮喪。

網友看了也忍不住搖頭表示：「林甲賽、林甲涼？」、「台語不好聽欸，一個甲塞，一個甲娘，去給命理師算然後再把公公算的編個不好的理由退回，最好能跟命理師串好叫他講，這樣就不得罪，畢竟一輩子的事」、「超難聽…這絕對會被取綽號，妳老公也太爸寶」、「妳要奮戰到底啊，為了孩子以後不被取笑」、「公公還好嗎？ 我可以理解他想給孩子祝福，但是這名字真的非常難聽啊！」。（編輯：陳珮瑜）

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