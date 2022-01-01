公主女跨年要買新外套！男不爽付錢閃人 接陌生來電傻了
嶄新的2022年已經到來，不少人昨（31）日也出門跨年，但結果卻不一定完美。就有位男網友抱怨，昨晚跨年女友不穿外套出門，日落後又開始喊冷，吵著要去逛街順便買，後續經過曝光後，也引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 17:03:12｜2022-01-01 17:05:56
原PO昨（31）晚在《匿名公社》上訴說遭遇「跨年時，女友沒穿外套就出門，後來又開始覺得冷，吵著要先逛街買一套，結果看上一件3980元的外套，還強迫我付錢買給她」。
由於原PO目前身上剩現金5千元，過幾天又要付房租，薪水得等到5號才會收到，戶頭裡就沒有多餘的錢能買這外套。然而他向女友解釋後，女方仍無理取鬧「不給買就不走」，讓他氣得直接離開店家。
沒想到過不久，原PO又接到陌生來電，原來是店家打來，表示女方仍在店裡耍賴，希望原PO能回去付錢。這行為更讓他徹底心涼「自從跟她交往後，我的存款都用完了，出去約會吃飯、車錢都要我出，反正我不會回去了，分手就分手啊，互相都不會，我幹嘛要每次都忍讓，當我賺很多嗎？」
完整過程曝光後，立刻有許多網友搖頭回應「這女生也太扯，分手是對的」、「公主無誤，放生好，不然遲早有一天，你會被她搞垮」、「恭喜脫離ATM的生活」、「就是故意不穿外套要去外面買」。（編輯：潘毅）