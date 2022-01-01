女友睡覺不卸妝！他驚覺「3年沒見過素顏」 原因曝光了
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。不過就有位男網友跟女友交往三年，都沒看過女方素顏，詳細經過曝光也引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 18:21:53
原PO今（1）日在論壇《匿名公社》中訴說疑惑「昨晚跟女友一起跨年，後續也帶她回租屋處過夜，我擔心她帶妝不好睡，還特別到超商買了卸妝棉，沒想到拿回去後女友卻不爽了，更不願意卸妝」，但由於當時已經是深夜三點，兩人也沒繼續爭吵，直接睡覺。
原PO早上起床後，卻發現女友已經在洗澡，決定先出門買早餐，回來後卻又見到女友已經迅速上好全妝。這讓他開始驚覺「跟女友交往3年，其實不曾看過她素顏的樣子，昨日一起跨年，也是第一次過夜，但女生不化妝不行嗎？」更決定直接提出心中疑惑，沒想到女友卻坦承回應「怕你看到素顏會嚇跑」。
但原因曝光原PO依舊無法理解「聽了很生氣，又不是剛交往，女友到底在想什麼？為什麼會怕成這樣？」問題一出立刻有不少網友回應「她想將最好的留給你，這樣能釋懷嗎？」「可能前幾任都被嚇跑，真的有人差很多」、「3年都沒在你面前素顏，妝前妝後可能真的差很多」、「你可以用更多的愛讓她去感受這件事情」。（編輯：潘毅）