大哥爽拿1800萬透天！弟媳埋怨「婆婆大小眼」 網卻不挺
現代年輕人光靠自己努力買下房子，似乎已成為天方夜譚。就有位媳婦埋怨「婆婆大小眼」，要買給長子1800萬透天，身為弟弟的老公卻只在15年前，拿到8百萬的舊透天，不過詳細條件曝光後，卻有不少網友大喊「這次挺婆婆」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 20:29:52
原PO在臉書《靠北婚姻2.0》上提到，15年前婆婆買了一棟透天給他們兩夫妻住，當時屋齡13年市值約800萬元，地點是鬧區又鄰近捷運站，目前房子已增值到1600萬左右；近期換大哥準備結婚成家，寶寶預計明年2月出生，而婆婆也決定買一間房子給大哥夫妻，婆家拼命看房子，終於看到一間市價1800萬的透天，屋齡為33年。
但過去這大哥啃老多年，吃喝用度全靠婆婆金援，幾乎沒認真長期工作過，不禁讓原PO開始質疑「為什麼大哥可以多拿這麼多錢？我們當時才買800萬，他為什麼可以住進去1800萬的透天，我們卻只能住在很小很破800萬房子，明明我為了這個家付出很多，還幫他們生了兩個孫子，卻好處都被這個哥哥拿走...我是否該跟婆婆討那一千多萬嗎？」
貼文曝光後，多數網友卻不挺「婆婆寵兒子是他自己的意願，妳怎麼能插手管她錢要怎麼花」、「婆婆真好，可惜兒子沒用就算了，又多了個貪心媳婦」、「錢是婆婆的，她要怎麼花是她的事」、「先生沒說話就閉嘴吧！畢竟婆婆也幫你們買了」。（編輯：潘毅）