跨年吃到飽收1399！現場上演「難民搶食」 眾見菜色傻了
不少人都在昨（31）晚安排特殊活動，希望能開開心心來告別2021年。不過就有網友無奈表示，一家人選擇到某間餐廳舉辦的跨年吃到飽活動，每人要價1399，卻因為接客數過多，變成「難民搶食」現場，而現場菜色曝光，更被不少網友狂吐槽。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 22:03:58
原PO在臉書《爆怨公社》上講述跨年夜悲慘的經歷「一間餐廳辦吃到飽，每人收1399，結果現場人數有2百多人，根本煮來不及給每個人吃」。
原PO隨即補充後續「到最後大家都站在桌邊，等一上菜就馬上搶，根本難民的感覺，根本跨年最雷」，所幸還有駐唱主持活動、抽獎、藝術表演等，才讓她稍微平復情緒。
完整過程與現場桌上菜色曝光後，立刻吸引數千網友狂吐槽「自助便當店的餐臺推出來都比這些豐盛多了」、「可能肉類一上桌就被掃光了，都剩下炒青菜」、「不要硬收那麼多客人，可能還不會這麼慘」、「是高麗菜大餐嗎？這菜色不如自己去吃到飽餐廳更划算」、「收了將近三十萬的餐費，出這種菜色」「這種跨年辦buffet的就是這樣，就只能當作是花錢去他提供的場地看煙火，餐點是附贈的，心情會好受點」。（編輯：潘毅）