跨年倒數舉「計算機」錄影！75萬人笑瘋 苦主現身曝真相
昨（31）晚全台各地的跨年晚會都湧入人潮，希望能一同倒數迎來嶄新的2022年。不過在台中晚會上，就有網友錄下的倒數畫面中出現，前方的觀眾竟然開著計算機倒數，影片瞬間引爆網路熱議。隨後也釣出當事人親自還原當時狀況。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 22:19:01｜2022-01-01 22:21:02
昨（31）晚抖音用戶「980990.qq」上傳在跨年晚會倒數的影片，當全場都在高聲倒數時，卻發現前方有民眾的手機竟開成計算機，更逗趣的是，等到倒數結束煙火開始施放，當事人都並未察覺異狀，右手仍直挺挺的保持錄影姿勢。
原PO後續重看影片後，才發現這有趣的狀況，便上傳抖音笑稱「看來是有人在用計算機哦，哈囉2022」，該片段也已經吸引75萬人觀看並幽默回應「新的一年想計算人」、「用計算機是在幹嘛哈哈」、「現場第一年第一個用計算機的應該只有他了」、「後面的人都在照計算機」、「2022還沒到就開始在計算了」、「也是很個性」。
而影片迅速廣傳後，也釣出這位用計算機倒數的苦主現身回應「哈哈…本人在這幫置頂，當時倒數很急就拿手機出來拍了，以為有拍到後來才發現開到其他app...」。（編輯：潘毅）