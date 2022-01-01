私幼新學期繳費單曝！爸苦嘆「生前先三思」 全場戰翻了
少子化在台灣已經成為嚴重且顯著的問題，不少年輕人也在評估自身狀況後，延後生育計畫。近期就有一位爸爸曬出孩子私立幼兒園的註冊費明細，總額竟高達4萬6080元，讓他不禁苦嘆「生孩子前要三思…」貼文下方卻意外掀起戰火。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 23:59:29｜2022-01-02 00:02:29
原PO在臉書社團《爆怨2公社》上貼出孩子的註冊費清單，上頭列出各項費用，包含一月份月費8500元、新學期註冊費3萬2000元、新學期教材費用880元（原價5880元，扣除訂金500元後為880元）、活動費1200元、大班畢業費用（含畢典、紀念光碟、學士服裝）3500元等，總額為4萬6080元，必須在1月3日繳交完畢，也讓他不禁感慨「生孩子前要三思...」。
貼文曝光後，立刻有不少家長共鳴回應「北部公幼真的很難抽阿」、「現在養小孩真的很恐怖」、「真的，有的人就是抽不到！環境問題又不得不去找私幼來讀」、「這時要感謝老天…還好我兩個孩子同時讀公幼 ，學費更便宜」、「我們三個女兒讀准公共不到1萬⋯好可怕的學費」、「國高中的補習費更多，先做好心理準備吧」。
但有以一派人認為「我家兩個一個月也才7000，但生之前就要想好」、「這個註冊費是全美語的吧？現在的準公托便宜很多，學校自己選的別抱怨了」、「貴學校的註冊費是我女兒學校註冊費的4倍...」、「這是純私立幼兒園，我大女兒公幼一學期繳不到7千，現在二女兒好像只有繳175，課後是另外算，一個月收一次也沒有這麼貴」、「有多少錢做多少事吧！現在很多公共化了」。（編輯：潘毅）