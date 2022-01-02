愛心餅乾1包50元不便宜？網曝「真實原因」：再貴都會買
在大型車站或是人潮聚集的地方，常常都能見到穿著特定背心、手拿籃子向路人兜售愛心餅乾的工作人員，他們大多數是身心障礙人士，靠著自己的努力賺取微薄的生活費用，因此不少民眾都會向他們購買。但是日前一名網友購買1包50元餅乾後向家人分享，卻挨批浪費錢讓她很挫折，沒想到貼文一出立刻引起網友熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2022-01-02 10:26:09
這名女網友在《PTT-Gossiping板》發文「轉運站的愛心餅乾」，表示自己經常在轉運站搭車，偶爾看見販售愛心餅乾的工作人員，雖然有時候1包50元偏貴，但是只要看到喜歡的口味就會買來吃，不僅覺得很美味，也覺得心情變好。但是當原PO回家後與男友以及家人分享後，卻被酸是「浪費錢」、「天冷他們下班就會回家了不用管」，讓原PO感到有些受挫，因此上網發文詢問「想知道真的有人跟我一樣會看到喜歡的口味就買來吃 ，或者是只要看到就會買嗎？還是覺得是在騙錢QQ」。
貼文一出立刻有網友力挺：「很好吃，必買」、「他的馬卡龍滿大一包的，50元不算貴」、「手工餅乾很好吃，當做是捧場讓孩子們有自信，自食其力的機會」、「他們喊的超認真耶 有經過就會買！巧克力口味很好吃」、「人家肯站出來賣就應該鼓勵了！不管是不是騙錢，他願意站在那我就願意花錢」、「喜憨兒麵包坊的話我會買」、「慈善餅乾好吃，尤其喊大哥哥姐姐的熊米屋」、「不錯吃，有看到都會支持一下」、「好吃！而且不會強迫別人買。推！」。
另外也有網友提到：「其實他們主要不是賣餅乾，是要小孩跟人群接觸，學會表達自己，如果將來父母不在了，才能自力更生。不買沒關係，可以跟他們打招呼就好，就算說說話，對他們都是種成長。」、「……買的時候 如果時間允許，可以跟他們講個兩句話，他們出來工作的目的是為了不要退化太快」、「沒老師跟的是可以自己獨立了，但是老師一定在視線內看著他」。（編輯：陳珮瑜）