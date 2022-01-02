捷運員工「連3站不斷上下車」！乘客目睹揭真相：是英雄
台北捷運近年來發展迅速，其不僅快速又方便，乾淨的乘車環境，也是被許多民眾大讚的優點。不過，就有網友昨（1）日搭乘捷運時，意外看到有捷運員工不斷上、下車，當真相曝光後，隨即引發眾人感動留言「真的是英雄！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-02 12:02:48
原PO於Dcard上發文，表示昨日搭乘捷運時，似乎有乘客小小心打翻了飲料，「進車廂的時候就看到保全馬上隔開人群，請各位乘客散開，關門之後，無線電通知下站的清潔人員來清理」。當捷運到了下一站後，立馬有位阿姨帶著清掃用具上車，「雖然想幫忙，但想想是人家的工作，說不定還會礙手礙腳，就默默的站開一點」。
等到捷運又開到下一站，這次換成一位大哥接手，「帶著一隻拖把和一袋廁所衛紙進來，把所有痕跡抹去」。原PO指出，大概過了3站，地板上已經沒有被打翻的飲料痕跡，讓他不禁大讚「感謝每個捷運人員的努力，今天又是平安的一天」。
貼文曝光後，至今已吸引6千多人按讚，不少網友紛紛感動直呼，「捷運人員辛苦了，跨年的人車疏散也超累」、「我之前在北捷當過技術員～跨年的時候大部分的員工都要配合值班，真的很辛苦」、「真的是默默付出的英雄！很感謝他們！辛苦了！」。
甚至有過來人分享類似經驗，直言「我也遇過有人打翻飲料的情況，兩三站的時間就清理好了像什麼事都沒發生過一樣，效率真的高」、「聖誕節前一天我搭的那班捷運剛好有人吐，下一站馬上就有阿姨上來清理嘔吐物，阿姨清理完下下一站就馬上下車，而且阿姨是直接用手清理嘔吐物（有戴手套），真的非常敬業」、「小時候搭捷運就看過清嘔吐物很迅速，印象很深刻」。（編輯：陳雅雲）