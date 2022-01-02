五月天長紅20多年！網封「這張專輯」最神：每首都是主打
台灣天團「五月天」從1999年出道至今，所推出的音樂作品不盡其數，演唱會門票時常一票難求，前幾天所舉辦的跨年演唱會，更是在網路上掀起一陣討論，可看出其超高人氣。對此，就有網友好奇詢問「五月天哪張專輯封神？」而引來粉絲曝光心目中的最佳答案。
編輯中心/綜合報導
2022-01-02 14:27:52｜2022-01-02 14:37:42
原PO於PTT八卦板上發文，表示五月天一直到現在都相當火紅，「8-9年級生可能還好，可能比較哈防彈或畢書盡，但五月天光吃6-7年級出社會的主力就賺不完了」，這便讓他好奇詢問「到底是哪張專輯，讓五月天封神，成為亞洲天團的，有八卦嗎」。
問題曝光後，其中《第二人生》被最多人點名，直言「愛情萬歲入坑，第二人生那張真的很神」、「後面幾張都不錯啊！第二人生金曲大贏家」、「第二人生，金曲獎入圍7項拿到6項」、「第二人生以後把演唱會層級拉高太多」、「第二人生真的屌，每首都可以當主打」。
據了解，《第二人生》是五月天所發表的第八張錄音室專輯，專輯標榜「這將會是五月天的最後一張專輯，除非2012年不是世界末日」，且分為明日版、末日版，呈現了2012年是否為世界末日的概念，而《第二人生》在第23屆金曲獎入圍7項，最終更橫掃了6大獎。
不過，留言中亦有粉絲推薦其他答案，認為「人生海海+1，七年級覺得當初這張根本神」、「反而覺得自傳開始唱功編曲LIVE整個大提升」、「其實志明與春嬌就已經算神了啦」、「時光機跟神的孩子在跳舞才是經典」、「前四張都很猛…最推愛情萬歲」。（編輯：陳雅雲）