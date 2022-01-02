大白鯊身上出現「超巨大齒痕」！攝影師被震撼 真相曝光
地球上海洋生物有數千百種，但最廣為人知的就是食物鏈頂端的大白鯊。日前有位國外攝影師，意外拍攝到一隻身長約4.5公尺的大白鯊，身上被咬出「超巨大齒痕」，讓他當下被震撼到，而背後真相也隨之曝光。
編輯中心/綜合報導
2022-01-02 16:52:43
綜合外媒報導，40歲的海洋攝影師納傑福（Jalil Najafov），日前到墨西哥瓜達盧佩島進行海底攝影，用鏡頭捕捉到一隻身長4.5公尺的大白鯊，身上有著已經癒合的「超巨大齒痕」。
納傑福（Jalil Najafov）後續也將相關片段放上個人IG，並驚呼「我一生中從未見過這樣的事情，當時不斷心想這是真實的嗎？我和鯊魚打交道多年，從來沒有見過如此巨大的傷疤！」
納傑福原先推測這傷痕可能是雄性鯊魚想要對雌性鯊魚「強制性交」未果，遭到雌性鯊魚咬傷。後續也把影片發給兩位鯊魚專家求證，而兩位專家初步卻都先排除「強制性交」咬傷的可能性，並一致認為比較像「領域爭奪」產生的戰鬥傷害。
其中一位專家多麥爾（Michael Domeier）也解釋，這傷痕應是另一條鯊魚的襲擊所造成，但因為傷口實在大太，才會引發大家對發起攻擊的鯊魚究竟有多巨大，產生了好奇與疑問。（編輯：潘毅）