開車出現「水母符號」要注意！網怒勸自行檢查：歸剛欸
機、汽車儀錶板上符號眾多，新手上路若對上頭符號不熟悉，很有可能會給其他用路人帶來困擾。就有網友發出一張「藍色水母」的照片，表示部分駕駛不懂此符號意義，總隨意開啟造成其他人不便，其他經驗者心有戚戚，怒道「歸剛欸！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-02 17:24:30
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，說明汽、機車儀錶板上有個「藍色水母」符號，部分駕駛看不懂其意義，卻總是肆無忌憚地於行駛中開啟，「當汽機車上如果有這種符號出現時，有些人一定看不懂它的意思，還一直讓它給亮著吧」。
曾因該符號困擾過的網友紛紛出聲抱怨，而藍色水母符號其實是遠光燈，因其亮度及照射距離更亮、更廣，通常是行駛於山區或無路燈路段時使用，但若在夜間會車，眾駕駛會切回近光燈，以免讓對向駕駛被強光直射眼睛「真的很多人都這麽開著，都不知道前面的人眼睛多難受」、「遠光燈。亮起時，表示妳開到遠光燈了」、「對向車開這個真的很恐怖，前面完全看不到路跟人」、「很多人認為那是有開大燈的符號」。
也有人分享自家妻子真的不懂這個符號「我都要跟老婆說：『把藍色水母關掉』才知道…」，其他網友則搞笑回覆「歸剛欸」、「這燈號，歸剛欸！」、「讓子彈飛一會兒的意思嗎？」、「飛彈發射指示燈！」。 （編輯：李惠婷）