氣氛王熱紅酒怎煮最讚？店員現身曝「配方」：不酸靠這步
近期節日及聚會眾多，為炒熱氣氛許多人都會讓自己處於微醺狀態，其中熱紅酒便是首選之一。就有網友在超市購買紅酒和香料包，在自己家嘗試煮熱紅酒，可成品不盡人意，故發文詢問，意外釣出店員公開秘方，眾多網友也反覆強調：「絕對不能煮滾！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-02 18:18:26
原PO於Dacrd上發文，說明自己從未喝過熱紅酒，近日在店家購買了香料包及紅酒嘗試自己烹煮，可成品卻滿是中藥味，讓她倍感疑惑「大家真的喜歡這種中藥紅酒嗎？還是我太怪，覺得這味道超不習慣的，好難喝啊啊啊啊」。
熱紅酒好喝與否，每個人的答案都不一樣，部分人則認為好不好喝的關鍵是如何去煮它「熱紅酒超好喝，煮得好根本不會有什麼中藥味」、「我覺得是煮得好不好喝⋯像我就是煮不出那個味道，所以都喝外面的」、「覺得要看欸！有喝過超難喝跟超好喝，整個兩極」。
一名專業網友提供了店內配方「我們店熱紅酒配方可參考一下：香料包*1、紅酒200ml、柳丁汁100ml、適當砂糖（或糖水50ml）、蘋果*2小片、去皮切丁柳橙*半顆」、「以上食材加入鍋中煮到外表微冒煙即可，煮得時候不要煮沸，以免酒體變酸」。 （編輯：李惠婷）