航海王公開「2021爆賺45億」！驚人對帳單曝：中樂透都輸
一年賺進45億是什麼樣的感覺？曾經分享持有破萬張長榮股票、一年賺進好幾億的PTT股神「航海王」又來了！近日他再次分享自己2021年度總結，結果經過計算，他全年已經實現獲利45億元，加上未實現獲利，全部加總超過50億元，對比2021年初總結的4.8億，損益成長將近10倍，引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 06:58:08｜2022-01-03 07:02:49
航海王「robertshih」日前在PTT貼出7個證券帳戶的獲利情況，他透露，加總後顯示已獲利32.57億，另外還有類丙種（大多是陽明的波段部位）及其它沒貼的戶頭，總計獲益12.4億元，其他獲利低於5000萬的戶頭也沒貼出貼出，合計後2021年的總獲利約有45億，若包含未實現部位的損益，總淨值已來到50億以上。
他提到，2021依舊是波濤洶湧的一年，上半年雞犬升天的行情，他有紮實的咬到（買入），下半年行情轉冷後也及時調整部位，「感謝老天賞飯吃，又是大豐收的一年」，2021下半年開始，很多胃納量不夠大、或期望值相對不夠高、或需要高專注力精神力的策略，就都已pass不做了，在下一個超級送分題出現前，預計都會維持這種低水位、低頻率的步調，祝大家新年快樂，2022繼續穩健成長。
貼文一出，不少網友朝聖表示「賺完今年根本可以退休了」、「到底怎麼操作可以賺成這樣」、「中樂透都沒他有錢，太扯了」、「45億我有看錯嗎？太震驚了」、「2020年獲利3.8億，股票資產4.8億，現在直接翻了10倍以上，太神」、「去年獲利3.8億，總資產4.8億吧，翻十倍太狂」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞
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