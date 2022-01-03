印度神童預言狂中！2022「這兩月份」最危險 災難倒數中
印度神童阿南德從新冠肺炎疫情問世之後，陸續預言多起災難事件，在國際間引發關注，而在去年疫情不斷變化，國際局勢也不斷更迭中，更是有許多事件都應驗了阿南德的預言，而今年剛開始，阿南德早在去年就預言，今年3、4月球將面臨疫情、經濟層面的問題，雙重打擊的災難也正式進入倒數中。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 07:10:17
日前阿南德曾預言去年12月第二個禮拜之後，全球將發生戲劇性的變化，其中包括疫情反撲、極端氣候影響等等，也點名中國、美國將要特別注意，不料，兩國接連出事，在去年12月10日，美國中西部當地時間週五晚間起，連遭30場龍捲風侵襲；另外在12月22日大陸西安市因疫情再起而封城。
阿南德透露，下一波的災難將於今年的3、4月間爆發，Omicron變異株未來半年將肆虐全球美國及歐洲將成為重災區，雖不像去年3月、4月般危險，但可能會讓政府再次祭出封城等手段，因此讓人民恐慌，進而導致經濟問題。
阿南德說，由於30年前曾導致日本股災及台股崩盤的火星、土星「雙星合相」，將於今年3、4月將再度重演，到時還會發生震驚全球的系統性災難，仍需特別關注，世界要在這波疫情動盪影響，必須要等到2023年4月，發生「大重整」，全球經濟才會再度重整並大幅成長。（編輯：張嘉哲）
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