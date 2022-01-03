好市多名牌衣「為何賣超便宜」？內行抖關鍵：其實差很多
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；不過，就有網友好奇，為何好市多賣的名牌衣服都超便宜，貼文一出，也有內行人揭3大關鍵。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 08:20:23｜2022-01-03 10:17:11
該名網友在PTT以「costco的名牌衣服為啥便宜那麼多」為題發文，表示他在好市多看見很多名牌衣服，像是愛迪達、Levi’s，一件幾乎都不到1000元，但外面至少都要千元起跳，讓他不禁好奇「為啥costco的便宜那麼多啊？是閹割版還是怎樣？還是量大壓價格？便宜到有點扯，有八卦嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「因為美國賣更便宜阿，levis」、「大賣場特製款吧....」、「外國很便宜啊」、「是你在台灣住太久」、「牛仔褲現在貴到穿不起..」。
其中，也有專業網友給出3個關鍵原因，其一以Levi’s為例，它價格能壓低是因為可能「布料有差」，好市多所販售的款式是布料較薄的款式，「levis產線很多，用料也不一樣」、「不同的產品線阿」、「買了就知道，穿起來差很多」、「 511牛仔褲很薄，但很適合台灣的大熱天」。
其二則為好市多所販售的名牌服飾，大多都為「基本款或過季款」，因此價格自然較便宜，「 幾乎都萬年過時款」、「就不是當季的吧」、「不是最新潮的吧，反正覺得好穿就買」；最後，還有一名網友回應「國外有些公司會去找知名品牌去簽品牌合約，然後再找廠商去生產，這種合約通常會要求非常大的生產量，而這些貨通常都是拿去outlet或大賣場販賣，品質還是差很多」。（編輯：郭佩蓉）