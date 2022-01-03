買便當交代店員「把肉換成菜」！女掀開秒愣：才差一個字
現代人生活匆忙，其便當、自助餐就因方便快速且菜色多樣化的優點，受到不少外食族喜愛，不過卻也常常因為「價格」、「菜色」等問題引起討論。近日，就有網友分享自己老婆去買便當時，特別交代要將便當內的肉換成菜，沒想到結局竟然神展開，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 08:21:43
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「我老婆有一次去買便當，跟店員說要把便當的全部香腸換配菜，結果回家一打開真的傻眼」只見貼出的照片，一個滷肉飯便當確實沒有香腸，但卻有四格一模一樣的青菜，而另一個雞腿便當也同樣遭殃，也是四格一樣的配菜。
這讓原PO哭笑不得，直呼「我老婆是叫你把香腸換成配菜....不是叫你把每一格都配成菜.....我都快哭了！」貼文一出，不少網友紛紛回應「真的快笑死，確實每一格都『配菜』啊！」、「應該要說香腸要換配菜，可以換成什麼菜，不然店員很可能理解錯，有時候太忙，才聽錯一個字就差很大」、「店員太天了吧，超級鬧」、「看幾次都覺得很好笑，怎會理解錯誤，配菜跟配成菜還是有差吧」。
另外，也有網友歪樓表示「店員應該是在暗示什麼，綠綠的唷」、「店員在暗示你，小心老婆XD」、「這便當真的綠到懷疑是不是在暗示一些什麼哈哈」、「滿滿綠色，案情不單純的暗示」。（編輯：張嘉哲）