哪部電影百看不厭？全場秒答「神片」超經典：台詞都會背

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原PO接著說，每次電影台有重播到這部電影，他一定都會看，「假日無聊也看藍光，覺得電影的設定太唯美了，整個人被深深吸引」，因此好奇發問「你生平最多刷的電影是」？
貼文一出，周星馳所演的《唐伯虎點秋香》電影被最多人提及，「周星馳的電影」、「絕對是唐伯虎，打開電視都能看到」、「星爺電影即時都知道台詞了，轉台看到還是會想看下去」、「周星馳電影＋1，數不清看多少遍了」、「唐伯虎點秋香」、「絕對是星爺的哈哈」、「九品芝麻官」、「周星馳電影+1」、「周星馳的電影」、「唐伯虎，刷到台詞都會背」、「星爺+1，百看不厭」、「沒進電影院也算的話，周星馳系列的最少10刷起跳吧」、「周星星的電影每天播每天看」。
也有不少人回應其他答案，「神隱少女」、「回到未來，刷了25次左右」、「駭客任務，不敗經典」、「讓子彈飛和 fight club ，這兩部容許我在推一下，這輩子一定要看10次以上」、「LaLaLand 戲院五刷，每個版本都看過了」、「哈利波特，現在都還會找我妹一起刷全集」、「鐵達尼號」、「阿甘正傳」、「穿著Prada的惡魔」、「環太平洋，電影院和家裡看完全不一樣」。（編輯：郭佩蓉）