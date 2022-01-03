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哪部電影百看不厭？全場秒答「神片」超經典：台詞都會背

▲原PO好奇「生平最多刷的電影是哪部」，貼文一出，眾人全喊「這部」，直呼「電視打開都還能看到」、「百看不厭」。（示意圖／取自 pixabay ）
▲原PO好奇「生平最多刷的電影是哪部」，貼文一出，眾人全喊「這部」，直呼「電視打開都還能看到」、「百看不厭」。（示意圖／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-01-03 09:57:58

除了休假日與家人朋友到電影院看電影，在電視、各大串流平台上，也能欣賞到無數部好作品，對此，就有網友好奇「生平最多刷的電影是哪部」，貼文一出，眾人全喊「這部」，直呼「現在電視打開都還能看到」。

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該名網友在PTT以「生平最多刷的電影是哪一部？」為題發文，表示他自己看過覺得最好看的電影是《銀翼殺手2》，「目前累積了70刷，電影上映時還去imax刷了19次」。

原PO接著說，每次電影台有重播到這部電影，他一定都會看，「假日無聊也看藍光，覺得電影的設定太唯美了，整個人被深深吸引」，因此好奇發問「你生平最多刷的電影是」？

▲原PO好奇「生平最多刷的電影是哪部」，貼文一出，眾人全喊「這部」，直呼「電視打開都還能看到」、「百看不厭」。（示意圖／取自 pixabay ）
▲原PO好奇「生平最多刷的電影是哪部」，貼文一出，眾人全喊「這部」，直呼「電視打開都還能看到」、「百看不厭」。（示意圖／取自 pixabay ）
貼文一出，周星馳所演的《唐伯虎點秋香》電影被最多人提及，「周星馳的電影」、「絕對是唐伯虎，打開電視都能看到」、「星爺電影即時都知道台詞了，轉台看到還是會想看下去」、「周星馳電影＋1，數不清看多少遍了」、「唐伯虎點秋香」、「絕對是星爺的哈哈」、「九品芝麻官」、「周星馳電影+1」、「周星馳的電影」、「唐伯虎，刷到台詞都會背」、「星爺+1，百看不厭」、「沒進電影院也算的話，周星馳系列的最少10刷起跳吧」、「周星星的電影每天播每天看」。

▲周星馳。（圖／達志）
▲周星馳。（圖／達志）
也有不少人回應其他答案，「神隱少女」、「回到未來，刷了25次左右」、「駭客任務，不敗經典」、「讓子彈飛和 fight club ，這兩部容許我在推一下，這輩子一定要看10次以上」、「LaLaLand 戲院五刷，每個版本都看過了」、「哈利波特，現在都還會找我妹一起刷全集」、「鐵達尼號」、「阿甘正傳」、「穿著Prada的惡魔」、「環太平洋，電影院和家裡看完全不一樣」。（編輯：郭佩蓉）

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