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碾壓醫牙！高材生改填「1科系」　網秒懂狂嘆：時代變了

▲不少網友認為，電資系已經超越醫牙系。（示意圖／翻攝pixabay）
▲不少網友認為，電資系已經超越醫牙系。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-03 10:18:00

考大學時填寫科系不但代表個人志願，更攸關未來可能從事的行業，近日就有網友指出，現今高分學生填科系都不再選醫牙系，而是電資系，讓他好奇問「現在醫牙還是贏電資嗎？」貼文曝光後，不少人秒答：「這兩年gg發哥大爆發了，已經不好說」、「壓在地上摩擦」。 

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該名網友昨（2）日在PTT貼文，他以「現在醫牙還是有贏電資嗎？」為題，表示十年前這個問題應該毫無懸念是醫牙系獲勝，不過近幾年許多成績優異的學生都改填電資系，因為比醫牙系還好出國，且台灣電資產業持續向上發展無極限，反而醫牙產業走下坡，因此好奇問：「現在醫牙還是贏電資嗎？」 

▲謝宗學醫師表示自己以前讀書很努力，國中都讀到凌晨一點。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
▲有網友指出，現今高分學生填科系都不再選醫牙系，而是電資系。（示意圖／翻攝Pixabay ）
貼文一出，網友紛紛留言，「認真說，牙醫要怎麼去美國，去美國年薪千萬，同學在Google、亞馬遜隨便都30W鎂，在美國就是打趴」、「反正差距變少是確定的」、「從來沒輸過」、「這兩年gg發哥大爆發了，已經不好說」、「壓在地上摩擦」。 

不過，也有網友認為，「電資也是有設備，要轉軟才爽」、「電資也看你去哪家吧」、「醫牙是相對平穩，遇到現在電子起飛＋疫情才比較差」、「牙醫不需要輪班」、「只要是人，醫療支出越老越多只是必然」。（編輯：賴禹妡） 

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