割包皮很痛？醫曝「疼痛指數PK表」驚呆 生小孩只排第二
日常生活中，有大大小小的狀況我們都會感到疼痛，但由於疼痛感非常主觀，有時候你覺得痛，別人則認為不痛不癢。近日，就有醫師分享疼痛等級指數表，除了公開割包皮的疼痛指數以外，其最讓女生感到疼痛的生產痛也只排第二名，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 10:55:49
泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在臉書「泌密會客室」分享「疼痛指數」，表示，若把疼痛等級分為10級，基本上達到4級以上，就可能會導致生活受到影響，而每個人可接受的疼痛範圍、感知雖然不同，但還是可以用概論來區分。
一、輕微疼痛：屬於0-3級疼痛，是為絕大數人可接受的疼痛等級，像是打針、輕微擦傷、嘴巴破洞等。
二、中度疼痛：屬於4-6級疼痛，睡眠可能受到干擾，有可能需要藉由藥物協助趨緩，這類疼痛等級包含了運動傷害、牙痛、經痛、較嚴重的挫傷、生殖器被踢到或夾到的疼痛等。
三、重度疼痛：屬於 7-10 級疼痛，已經嚴重影響生活的程度，生產痛、嚴重燒燙傷、癌症等等都包含在內。
至於男生常常害怕的「割包皮」疼痛指數為何？醫師也解答，通常割包皮手術都會打麻醉，只要打麻醉後就只有「0級的輕微疼痛等級」，比想像中還不痛；而醫師也透露，目前最痛的事情就是「斷指」，據說是超過癌症以及女性生產的痛苦，溫馨建議大家以後發毒誓，可不要隨便說要斷指切腹。（編輯：張嘉哲）