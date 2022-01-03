路邊突遇「巨大豬血糕」！真相曝光網全笑了：還有加香菜
路邊竟有超巨大豬血糕？！一名網友近日到宜蘭遊玩時，發現路邊的田地就像豬血糕一般方正，且上頭還有菜葉、稻草，就如同花生粉及香菜，貼文曝光後，讓不少網友笑翻留言：「哇這還原度很高啊！」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 12:39:56
該名網友1日在Dcard貼文，他以「特大豬血糕，花生粉特多」為題，表示在宜蘭路邊發現，有一塊田地被弄成像米血糕一般的形狀，上頭還有「花生粉」及「香菜」，讓他笑喊：「看起來好好吃！」 。
貼文一出，不少網友也笑瘋直呼，「看起來有夠好吃」、「香菜太少了」、「袖珍不流行，巨大化正流行中」、「哈哈哈哈哈超像」、「笑出豬叫聲，我還在腦海裡默想好吃的豬血糕長怎樣」、「旁邊的樹看起來要跑去吃」、「哇這還原度很高啊」、「嘴角不自覺上揚」。
另外，也有網友解釋真相，「這個一方一方的是畦，做畦是排水、根系透氣用的。 上面花生粉的部分我猜是米糠，施肥用」、「代表地主還蠻愛護土壤的，不想土壤裸露，很多農民都不喜歡田裡有作物以外的東西，希望有更多人效法」、「覆蓋稻草或稻殼為了防止雜草及保濕、保暖，且慢慢腐化後變成植物的肥料」。（編輯：賴禹妡）