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101蓋好前都在哪跨年？台人秒點名1地　曝超狂陣容羨炸網

▲有網友好奇，在101蓋好前，台北人都是在哪裡跨年的？貼文一出立即引起熱烈討論。（圖／NOWnews攝影中心）
▲有網友好奇，在101蓋好前，台北人都是在哪裡跨年的？貼文一出立即引起熱烈討論。（圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-03 13:36:58

跨年夜剛結束，不少人徹夜狂歡，或是在倒數時刻欣賞101漂亮的煙火秀，對此就有網友好奇，在101蓋好前，台北人都是在哪裡跨年的？貼文一出，許多在地人秒點名「中正紀念堂」，並透露：「中正紀念堂以前五月天唱現場免費的！」 。

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該名網友1日在PTT貼文，他以「沒101之前台北都在哪跨年」為題，表示台北101是2004年竣工的，不過想知道在這之前沒有台北101，大家都在哪裡跨年，「沒有台北101的時候，台北跨年晚會都辦在哪啊？那時候有煙火嗎？」 。

▲台北101璀璨煙火360秒，迎接2022新的一年。（圖／NOWnews攝影中心）
▲跨年夜剛結束，不少人徹夜狂歡，或是在倒數時刻欣賞101漂亮的煙火秀。（圖／NOWnews攝影中心）
貼文一出，網友紛紛留言，「小巨蛋、自由廣場之類的吧」、「市政府呀，以前阿扁還在跨年變裝超人過」、「扁當總統時有幾年總統府也有辦過」、「中山足球場、中正廟、凱道、市政府都有吧，後來才固定在101」、「最早就滾石在中華體育館辦」。 

不過，最多人提到中正紀念堂，「最早應該是在中正吧？」、「中正紀念堂最早吧，然後隔壁總統府也有辦」、「當年中正紀念堂整個擠爆，一堆人爬圍牆」、「中正紀念堂以前五月天唱現場免費的」、「中正紀念堂，印象中是最早期的」。 （編輯：賴禹妡）

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