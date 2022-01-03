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蝦皮店到店收錢了！客抖「神優點」反嗨炸　爆出暗黑內幕

▲原先「暫時」免運費的蝦皮店到店。今（1）日起正式收費，運費調為19元。（圖／攝影師王建鑫提供）
▲原先「暫時」免運費的蝦皮店到店。今（1）日起正式收費，運費調為19元。（圖／攝影師王建鑫提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-03 15:26:04

我國電商平台眾多，其中主打任何東西幾乎都能買到的「蝦皮購物」，成為時下不少人必逛的平台之一，往往一到特別優惠的節日，超商包裹更是塞滿滿，顯見其使用度非常之高。而從去年開始「蝦皮店到店」在社區快速的擴張，主打免運費能取貨的優惠，成功吸引更多顧客選物購買，但從元旦開始，免運則改成開始收費19元，這幾天引起網友關注熱議。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「之前就在想蝦皮店到店一直拓點而且都是免運！畢竟我是網購中毒人，能免運這根本是選擇蝦皮的重點！結果，想不到在111.01.01這天就開始進攻了！直接開始收費了！要收$19元啦！不過它還是給了陣痛期的方式，發一堆滿額99元蝦皮店到店免運活動，還是只能只好先領起來了，不能跟錢錢過不去」。

▲蝦皮購物店到店近期於北部展店近150家，堪稱疫情下最大贏家。（圖／業者提供）
▲蝦皮購物店到店近期於北部展店近150家，而從元旦開始，運費從免費開始酌收19元，引發討論。（圖／業者提供）
貼文一出，網友紛紛回應「覺得收費超好啊，還是比超商便宜」、「收費很棒啊，而且才19元很可以」、「只要蝦皮店運費不超過40我都會買單，但超過的話，就選超商了」、「其實時間也是成本，有收費肯定貨物會少一些，不然每次取貨都要等20分鐘，19元很讚啦」、「19元而已還是比超商便宜」。

另外，也有不少網拍業者以及工作人員透露「贊成收錢，不然真的一堆人免費當隨便亂亂寄」、「前一陣子一堆人買10元的東西也再寄＝＝，材料費都是錢好嗎」、「有人故意下單不取貨的，免運時段遇到超多次」、「贊成漲，自己工作做類似的，看到一堆人買一個東西就下一單，根本太濫用」、「有人同一間店還分三單下，真的有夠浪費資源.....」。

而事實上，蝦皮購物在去年8月開始低調開設實體店，當時街邊出現蝦皮橘色招牌時，還曾因為太過搶眼，陸續被網友拍照Po網詢問。經過4個多月，即使蝦皮購物從未正式對外廣宣，但用戶都已逐漸熟悉全新的蝦皮店到店寄取服務。蝦皮的4大超商店到店運費一律都是60元，當時在推出蝦皮店到店時，也已明定門市交寄費用是40元，只是初期試營運期間，「暫時免費」來吸引民眾，也因此，這次開始收費的19元僅是初步動作，未來將可能步上軌道後，就是收費40元的價格哦！（編輯：張嘉哲）

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