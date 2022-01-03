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警臨檢問「有違禁品嗎」？女妙回全車GG　真相網讚長知識

▲有開車騎車的人肯定遇過，在深夜時段或者特別假期間，路上都會有警察臨檢盤查的情況發生。（示意圖/記者鄧力軍攝）
▲有開車騎車的人肯定遇過，在深夜時段或者特別假期間，路上都會有警察臨檢盤查的情況發生。（示意圖/記者鄧力軍攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-03 15:56:00

有開車騎車的人肯定遇過，在深夜時段或者特別假期間，路上都會有警察臨檢盤查的情況發生，確認是否有酒駕、持有違禁品或者是否為贓車、車主真實身份等等。而近日，就有網友分享自己開車載友人，結果被臨檢，警察詢問「車上沒有違禁品吧？」沒想到她的誠實回答，卻引來警察震驚，直接請全車人下車，其原因引發討論。

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原PO在「Dcard」貼文指出「剛考上駕照的時候，載了三個朋友打算去吃宵夜，結果路過地下道的時候被警察臨檢，應該是車上人很多才被攔下來吧，結果警察就確認了一下證件之後問我『車上沒有違禁品齁？』我就說『沒有，我的車上只有咖啡，我剛喝了咖啡而已』」。

▲拿鐵是最多人點的咖啡。（圖／取自pexels）
▲網友分享自己遇到臨檢時，告訴警察自己車上有咖啡，結果被要求搜查全車，引發討論。（圖／取自pexels）
「結果警察直接愣住，轉頭看了他的同事，我朋友突然說『你白痴喔？咖啡不能講啦......』結果警察們就走過來，要我車子靠邊停，他們要搜一下」，原PO根本壓根不知道發生什麼事情，訊問友人「到底發生什麼事情？喝7-11的咖啡不行喔？」友人氣炸回應「你真的不知道咖啡是毒品嗎？」後來警察搜完之後也對原PO表示「下次不要再對警察說你喝了咖啡，最近有點敏感」。原PO才知道，原來咖啡指的是四級毒品咖啡包的意思。

貼文一出，網友紛紛回應「我也是現在才知道不能這樣跟警察說＝＝」、「傻眼，長知識了，我如果車上有7-11咖啡可能也會這樣回啊」、「警察當下OS：這個肯定有吸才敢講出來！」、「我覺得如果是我也是直接說咖啡欸.....」、「我感覺我也會講咖啡＝＝真是長知識」、「我也不知道咖啡是毒品欸」；不過也有人表示「毒販會規避查緝把白粉放在咖啡包、茶包裡面，新聞抓偷渡都有報，怎會不知道啦」、「我覺得咖啡能講啊...是你朋友的反應太怪吧」。

事實上，先前有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」也曾經曬出截圖，表示有男網友私訊搭訕，開頭就問「有喝咖啡嗎」、「喝咖啡嗎？我負責」、「安，你要吃糖嗎？」等等字詞，而讓她一頭霧水，後來才有人解答像是「安」並不是打招呼的用語，而是指二級毒品「安非他命」，咖啡則是四級毒品「咖啡包」，「糖」也是毒品的代稱，民眾若遇到有人搭訕使用這些暗喻怪詞，可真的要特別注意！（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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