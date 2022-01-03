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台南停車費收1380貴爆？眾人直指「1核心」：自己不看清

▲原PO暗示台南停車費收1380貴爆，眾人直指1核心反酸：「自己不看清」。（圖／NOWnews資料照片）
▲原PO暗示台南停車費收1380貴爆，眾人直指1核心反酸：「自己不看清」。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-01-03 21:47:57

開車出遊時，到達地點後得找停車位是每個駕駛的噩夢，所以部分人會直接選擇收費停車場，較為省時省力。一名網友則發文詢問，自己假日在台南停車一天，竟收到高達1380元的繳費單，於是上網詢問這收費是否為全台最貴，引起眾人熱議，而部分網民則直指原PO停車前不先看好收費標準，停車費當日無上限的數額當然會高一些。

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原PO於臉書社團《爆料公社公開版》發文，說明自己假日時在台南的停車場停了22小時34分鐘，最後繳費時螢幕上顯示得繳納1380元，雖已乖乖繳費，但這數字仍讓他頗感傻眼，故詢問「我只是想問，台南假日停車一天是各縣市最貴的嗎？」

▲原PO亮出自己的收費畫面，認為1380這數字實在太貴。（圖／臉書社團《爆料公社公開版》）
▲原PO亮出自己的收費畫面，認為1380這數字實在太貴。（圖／臉書社團《爆料公社公開版》）
以原PO停22個小時收1380元來算，一小時大約收60元左右，關於這收費是否合理，眾人熱烈討論「絕對不是最貴的，這台北很常見」、「當我們台北停車場塑膠的是不是，一般假日一小時100無上限」、「南部這樣很貴，不過要看停哪」、「真的超貴」、「假日1H60好像還好」。 

部分網友直指重點，說明停車場外的告示牌應會寫明是否有當日停車費的上限，若無最高限制，金額會隨著時間越乘越高，數字當然看起來會比較大「無上限你都不看的嗎？」、「沒當日上限的有可能阿。進去前沒看路口告示吼～」、「假日很多無上限的要自己多注意」、「停車前應該有看到遊戲規則，停車後應該會知道自己要去什麼行程、時間多久、花多少停車費，我們外出都是這樣，才不會繳錢時看到金額給嚇屎」。 （編輯：李惠婷） 

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