buffet只吃晚餐太傻？內行曝「黃金時段」沒人知：真的爽
近年來台灣buffet餐廳深受國人喜愛，店內除了提供多樣化的美食外，顧客還能自由挑選餐點，成為吃到飽餐廳的最大特點。不過，就有網友享用buffet時，並不喜愛挑午餐、晚餐等時間去，隨即曝光「黃金時段」而引來老饕興奮表示「真的很爽！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-03 22:32:28
原PO於PTT上指出，自己不是食量很大的人，通常午、晚餐只要一碗麵就能解決，但他坦言「我非常喜歡吃早餐，真要盡情吃的話，一般美而美早餐店一個人可以吃超過2、3百塊」。
他強調自身並非喜愛大魚大肉，「所以午餐晚餐的菜色跟價位對我都不是太大吸引力，反而早餐各式各樣的麵包我比較有興趣」，因此好奇詢問「新的一年突然有個想吃遍各飯店早餐的想法，有人做過這樣的嘗試嗎」。
貼文一出，就引來不少老饕附和留言，「我曾經自己去吃過飯店早餐，真的很爽」、「也對早餐有興趣+1」、「早餐我也有興趣，訂起來XD」、「早餐的食記很少，希望有同好多多分享阿」、「我也很喜歡」、「有為了吃早餐會特地爬起來」。
但也有人搖頭表示，「平日沒時間吃早餐buffet，假日要睡到飽QQ」、「早上爬不起來+1，基本上只有住飯店才有機會吃自助早餐」、「還好，反倒對早餐沒啥要求」。（編輯：陳雅雲）