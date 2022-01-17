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不顧凌晨暴雨！男子救薩摩耶　全身蝨蟲剃毛變米克斯

楊先生一看到浪浪薩摩耶的狀況相當心疼，即使雨大到開車視線模糊，也要驅車去找牠。（圖／楊先生提供）
楊先生一看到浪浪薩摩耶的狀況相當心疼，即使雨大到開車視線模糊，也要驅車去找牠。（圖／楊先生提供）

李家慧

2022-01-17 14:33:06

每隻毛孩都值得擁有一個幸福的家，看到牠這樣真的好心疼！家住新北市的一名飼主楊時修養了隻可愛的薩摩耶多比，一天凌晨時分，他收到毛孩群組傳來一張照片：一隻需要救援，全身髒兮兮的流浪薩摩耶。 

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楊先生原先以為自己不會太在意，卻整夜不停想著這隻狗狗，當他洗完澡看到多比舒適地吹著冷氣翻肚睡覺，心中頓時有股衝動油然而生，也不管當下已經凌晨外頭還是大雨天，馬上東西收收開車直奔現場！ 


楊先生一看到浪浪薩摩耶的狀況相當心疼，即使雨大到開車視線模糊，也要驅車去找牠。（圖／楊先生提供）
楊先生一看到浪浪薩摩耶的狀況相當心疼，即使雨大到開車視線模糊，也要驅車去找牠。（圖／楊先生提供）
抵達新竹南寮漁港時，楊先生用罐罐把浪浪薩摩耶引誘過來。據當地大叔表示牠已流浪6年，即使如此仍對陌生的楊先生很友善，楊先生說：「我慢慢地把牠抱起來放上後座，牠完全沒有反抗順利回家，當時大約7點。」 


浪浪薩摩耶因全身蝨蟲和髒汙，洗都洗不掉，還有無數打結，寵物美容師不得不將全身毛給剃掉，過程大約花了6個半小時。除此之外楊先生帶牠去看醫生，並沒有掃到晶片。或許因流浪一段時間，浪浪身體有許多狀況需要調養，不過過程都非常乖巧，配合度很高。 


因為身上太多蝨蟲和多處打結，美容師不得已只能幫浪浪全剃光。（圖／楊先生提供）
因為身上太多蝨蟲和多處打結，美容師不得已只能幫浪浪全剃光。（圖／楊先生提供）
瞬間從薩摩耶變成米克斯。（圖／楊先生提供）
瞬間從薩摩耶變成米克斯。（圖／楊先生提供）
在看醫生時，浪浪也都非常乖巧，掃超音波時還睡著。（圖／楊先生提供）
在看醫生時，浪浪也都非常乖巧，掃超音波時還睡著。（圖／楊先生提供）
浪浪薩摩耶的狀況恢復得很快，一天的時間就卸下防衛心放鬆下來，幾天下來已經和家人相處得不錯，不過年紀還小的多比不時會因家裡多了新狗狗而吃醋。楊先生表示自己也還是養狗新手，自覺還有許多要學習的地方，加上多比還只是6個月大的狗狗，目前傾向先照顧好這隻浪浪的狀態，之後開放給他人認養。 


浪浪剛到家時很緊張，不敢走動也不吃不喝，但還好睡了一覺之後，就慢慢放鬆下來了。（圖／楊先生提供）
浪浪剛到家時很緊張，不敢走動也不吃不喝，但還好睡了一覺之後，就慢慢放鬆下來了。（圖／楊先生提供）
現在浪浪不但會撒嬌，跟著出門散步，也越來越信任人類。（圖／楊先生提供）
現在浪浪不但會撒嬌，跟著出門散步，也越來越信任人類。（圖／楊先生提供）
楊先生走到哪都要跟緊緊，楊先生要出門還會哭叫。（圖／楊先生提供）
楊先生走到哪都要跟緊緊，楊先生要出門還會哭叫。（圖／楊先生提供）
對於浪浪短短時間就願意接受他們，楊先生也心疼表示：「浪浪很多行為都在學習，似乎在學習如何讓我們更愛牠，很懂得察言觀色，可能擔心被再次遺棄，所以特別珍惜人類的愛，深怕我們生氣。越是如此懂事，越覺得心疼，你只要乖乖休養，不用擔心以後，有我們幫你開拓。」對毛孩來說，飼主的生活可能就是牠的全部，也提醒大家不應棄養，養毛孩之前一定要深思自己是否有足夠的能力，給牠一個溫暖的家。（編輯：李家慧） 


家裡突然來了新成員，讓多比吃醋了。（圖／楊先生提供）
家裡突然來了新成員，讓多比吃醋了。（圖／楊先生提供）
楊先生傾向先照顧好浪浪的狀況，然後開放領養。（圖／楊先生提供）
楊先生傾向先照顧好浪浪的狀況，然後開放領養。（圖／楊先生提供）
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