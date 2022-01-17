不顧凌晨暴雨！男子救薩摩耶　全身蝨蟲剃毛變米克斯

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楊先生原先以為自己不會太在意，卻整夜不停想著這隻狗狗，當他洗完澡看到多比舒適地吹著冷氣翻肚睡覺，心中頓時有股衝動油然而生，也不管當下已經凌晨外頭還是大雨天，馬上東西收收開車直奔現場！
抵達新竹南寮漁港時，楊先生用罐罐把浪浪薩摩耶引誘過來。據當地大叔表示牠已流浪6年，即使如此仍對陌生的楊先生很友善，楊先生說：「我慢慢地把牠抱起來放上後座，牠完全沒有反抗順利回家，當時大約7點。」
浪浪薩摩耶因全身蝨蟲和髒汙，洗都洗不掉，還有無數打結，寵物美容師不得不將全身毛給剃掉，過程大約花了6個半小時。除此之外楊先生帶牠去看醫生，並沒有掃到晶片。或許因流浪一段時間，浪浪身體有許多狀況需要調養，不過過程都非常乖巧，配合度很高。
浪浪薩摩耶的狀況恢復得很快，一天的時間就卸下防衛心放鬆下來，幾天下來已經和家人相處得不錯，不過年紀還小的多比不時會因家裡多了新狗狗而吃醋。楊先生表示自己也還是養狗新手，自覺還有許多要學習的地方，加上多比還只是6個月大的狗狗，目前傾向先照顧好這隻浪浪的狀態，之後開放給他人認養。
對於浪浪短短時間就願意接受他們，楊先生也心疼表示：「浪浪很多行為都在學習，似乎在學習如何讓我們更愛牠，很懂得察言觀色，可能擔心被再次遺棄，所以特別珍惜人類的愛，深怕我們生氣。越是如此懂事，越覺得心疼，你只要乖乖休養，不用擔心以後，有我們幫你開拓。」對毛孩來說，飼主的生活可能就是牠的全部，也提醒大家不應棄養，養毛孩之前一定要深思自己是否有足夠的能力，給牠一個溫暖的家。（編輯：李家慧）