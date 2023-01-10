Google Map餐廳評價可信？老饕揭「高分真相」：洗出來的

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一名網友在批踢踢上以「各位應該相信Google map評論嗎？」為題PO文發問，表示自己因為開始工作，即將拿到第一份薪水，希望可以請一直很照顧他的長輩吃好料。原PO提到自己「先在 Google 上查什麼好吃，但查到後Google Map評價普普，覺得不知道該不該訂位。」他解釋，自己準備請長輩吃一人 1000 元到 1500 元左右的價位，卻怕到時花了錢結果對方覺得不好吃，「我知道誠意到就好，但還是可以給她們最好的，什麼價位什麼品質，請問我應該訂下去嗎？」
細看最低分評價內容藏貓膩
對此，不少網友紛紛表示意見：「先查餐廳，再看評價」、「直接問長輩吃過哪一家最好吃就請那家」、「只要4顆星以上都蠻穩的，除非店家有給五星送小菜的活動，另外可以去看最低分的評價內容，有的只是服務態度、上菜慢、訂位麻煩之類的問題」、「3.5 以上我都可欸！」、「少 4.3 顆星我不會去。四顆星以下的平常連踏進去都不會。就算是被服務拉低，好吃的話滿顆星評價也容易平反回來呀！」
一招識破5星送小菜洗評論
也有許多老饕網友以自身經驗分析：「洗出來的評價或是因為做活動的關係」、「如果是千元價位的餐廳，4 顆（星）以下都不用考慮，4 顆以上的我會切最低分，找幾個半年內的負評來看原因，看看有沒有真的雷爆的點」、「4.8 或 4.9 這種很多都是洗出來的」、「1. 要看負評！別人的雷點不一定是你的雷、2. 觀察給五星好評的人，沒給過幾次評論卻特地稱讚某間店，可能是五星送小菜！」（編輯：王錫謙）