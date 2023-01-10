電腦選號難中獎？威力彩連21槓　網友曝1關鍵：看了心涼

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批踢踢八卦板曾有網友發文分享，自己路過彩券行時，順手用電腦選號買了一張威力彩，結果回家爸爸得知此事後，開始瘋狂碎念說：「電腦選號是給彩券行送錢，自己選號才有機會中 ！」原PO爸爸認為，「電腦隨機選號你也不知道它是不是真的隨機，搞不好是設計好1萬組號碼隨機發給你，而這1萬組號碼永遠都不會中大獎，得證電腦選號等於給彩券行送錢」。
原PO表示，爸爸滔滔不絕的論述聽得他都一愣一愣的，本以為爸爸要扯一堆迷信相關的邏輯，結果講這些他還真的有點被說服了，並好奇詢問大家：「八卦有沒有真正的彩券專家呀？電腦選號真的等於送錢嗎？有沒有彩券系的能說一下這是民間迷信還是真的啊？」
萬年問題依然釣出一票網友議論紛紛：「我自選中 200，電腦選號 0 元，真的準」、「會不會中先不論，隨機會不會真的那一萬組合輪流賣呢？」、「自己選號還不是要輸入到電腦裡，有差嗎？」、「好像有點道理」、「我電腦選400，自選0」、「是有可能，因為他的確不是中立第三方提供的隨機取號」。
每組號碼中獎機率都相同
另也有人分析指出，其實機率是一樣的，只是電腦選號很容易出現「連號」，雖然得獎機率一樣，但看到這種號碼心都直接涼一半了，所以寧願自己塗。此外，還有網友直言，「完全看不懂邏輯，有念過統計嗎？只要開彩沒作弊，什麼號碼中獎機率都是相同的，而且對台彩來說，降低中獎機率收益不會提高。」
電腦選號中獎機率高
至於台彩官方怎麼看？《NOWnews》記者過去曾專訪台灣彩券前總經理蔡國基，他當時解釋表示，若從機率來看，第一個就是要電腦選號！再來則是要長期買，因為每次會有不一樣的機會，每次買就不會錯過那個機會，這也是中獎人分享的，當然買多中獎機會就多。（編輯：許苡晴）