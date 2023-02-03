佳德鳳梨酥賺到買樓！饕客激推「全台霸主」：送禮安全牌

知名伴手禮佳德鳳梨酥去年因外銷中國受阻掀起話題，但其實光靠台灣民眾的支持，就讓佳德糕餅賺進一棟樓！根據內政部實價登錄，佳德糕餅去年11月以1.75億元，無貸款買下萬華區康定路上、屋齡58年的4層樓透天店面，建坪214.76坪，引起市場高度關注。而鳳梨酥是台灣特有名產，不只外國人愛買，在地民眾也常將鳳梨酥當做伴手禮首選，過去就曾有網友上網發問，如果要在眾多鳳梨酥品牌中挑1家該怎麼選，帶動一波激烈討論。
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有網友曾於批踢踢八卦版發問，自己想買鳳梨酥送禮，但因為品牌款式真的相當多，讓他不知道該如何選擇。對此，就上網詢問廣大鄉民們，「各位有推薦哪一個巷口的哪一家呢？」
問題一出吸引相當多人討論，其中被最多人激推的就是「小潘鳳凰酥」，直言「小潘啊！板橋鳳梨酥霸主」、「小潘，吃過最好吃的」、「小潘鳳凰酥，真心不騙」、「愛吃蛋黃買小潘」、「小潘有蛋黃的不錯」。
另外也有不少人推薦「佳德」、「李鵠餅店」、「俊美」、「旺萊山」、「日出」等等知名品牌，紛紛留言讚賞：「李鵠味道真的不錯」、「日出包裝強大，送外國人適合」、「不要再推俊美了！我怕買不到」、「佳德絕對安全牌」。
美觀選佳德、傳統送李鵠
也有專業行家指出，「送禮只是要美觀的話就送佳德，但若知道對方喜歡舊式鳳梨酥的話，就送李鵠那種」。其實品牌如此多種，最重要的還是送禮的那顆心。（編輯：陳雅雲）