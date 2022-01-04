東北季風今減弱！西晴東雨漸回暖 下週再有強冷空氣南下
中央氣象局表示，今（4）日東北季風逐漸減弱，各地氣溫稍上升；西半部晴到多雲，東半部雲多局部雨。白天高溫北部為20至22度、中部及花東24、25度、南部地區25至27度左右，夜晚低溫各地大多為15至17度，中南部地區日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請增添衣物注意保暖。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 06:34:22
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，明日東北季風續減弱，氣溫回升，白天舒適微熱，早晚涼；西半部晴下午起轉多雲、晨間易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。
吳德榮提到，根據最新模擬顯示，週四、五東北季風增強，北部、東半部有局部雨；中層雲系從南海移入，中南部亦有局部短暫雨的機率；北台轉涼，中南部亦因雲多而稍轉涼，各地早晚微冷。週六、下週日中層雲遠離，仍受東北季風影響，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週一東北季風減弱，氣溫回升。
氣象達人彭啟明指出，下周預期會有強冷空氣南下，相較這周轉冷許多，也有機會創入冬新低溫紀錄。吳德榮也表示，11日晚、12日晨降至最低；但會降至幾度並不確定，持續觀察。（編輯：倪浩軒）