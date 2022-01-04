比《華燈》更猛！Netflix「這部片」網炸鍋 見劇情嚇壞
近年來Netflix與各國合作推出的影集廣受好評，如去年的《魷魚遊戲》、年末的《華燈初上》等等，都掀起巨大話題，而最近除了《華燈初上》第二季上線後引起討論，其中一部由李奧納多狄卡皮歐、珍妮佛勞倫斯等金獎卡司主演的政治諷刺喜劇《千萬別抬頭》（Don't Look Up），也挑起PTT鄉民的敏感神經，不少人認為，這部片的敘述與現今台灣政治現況有雷同之處，引起迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 07:04:41
《千萬別抬頭》敘述在研究所攻讀天文學的凱特（珍妮佛勞倫斯飾）與教授藍道博士（李奧納多狄卡皮歐飾）發現了一顆在太陽系內繞行的彗星，正筆直的朝地球撞來，但令人驚訝的是，所有人並不在意這件事情，凱特及藍道便展開一連串巡講，進入白宮時，卻見到漠不關心的女總統奧良（梅莉史翠普飾）以及官僚，且這麼大的事件，卻成為政客眼中的權力算計以及社群媒體操作的迷因產物。
這部片在去年12月24日上架之後，馬上獲得世界各地影迷迴響，認為是在描繪當今政治荒誕的行徑，也有網友認為劇中提及的「只顧政治利益」、「網軍洗腦人名」、「鬥臭警告有危險的專家」、「政論節目與媒體大肆批評科學家」、「政客率先落跑、操弄媒體」等情境，都非常適合反思台灣現在政治環境的現況。
但隨著討論度升高，不少人看完之後將其內容比喻台灣政治現況做討論，卻也引起PTT電影版版主大動作修版規，限制相關討論，在日前發布最新投票，要網友選擇「板上開放政治相關電影延伸討論台灣政治，但要原文內文有提到，推文才能推」或者「維持主題非台灣現在政治的電影禁止討論台灣現在政治」。
針對電影版版主的作法，讓鄉民非常不爽噓爆「為什麼不能討論啊＝＝這是全球性影集欸.....又不一定只是暗喻美國的現況」、「明知道在諷刺美國，尤其是在諷刺哪個總統很明顯，但不自覺就會轉換到某地，反觀一下也不行?」、「這種限制言論的作法真的傻眼，太陽花時期的PTT明明是全面開放討論」、「台灣何時需要箝制言論自由？」、「這部明明是優質影集，禁止討論真的太扯」、「雙標啊，能討論他國事務，不能反觀討論台灣政治？」（編輯：張嘉哲）