7年業務「業績達標」仍遭資遣！開除理由曝光 全場懂了
就快過年了，不少人若想轉換跑道幾乎都會等到年後，不過，就有一名網友表示他在公司擔任業務，一待就是7年，豈料前幾日卻突然被公司資遣，原因則是「上班時間回家」，但他的工作是業務性質，業績也有達標，因此十分不解，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 07:42:52
該名網友在社群平台《Dcard》上以「被資遣了」為題發文，表示他在公司待了7年，前陣子卻突然被通知「做到今天就好」，而理由也很簡單，「說我上班時間回家」，但原PO認為，他的工作是業務性質，且業績都達標，「該做的都有做到，要找人也找的到我」。
他也透露，老闆曾告訴他，若開發新客戶就可以記點領獎金，業績達標也可以，「到了被資遣都沒有任何的獎金跟制度，然後每季的獎金都是看他心情發放」，如今啥都沒有，連年終應該也飛了，也讓他不禁感嘆「也好～我也早就想換工作了，只是邊做邊找更好的」。
貼文一出，掀起熱議，「誰叫你要回家？」、「不是業績達標就能回家耶⋯」、「業務跑回家正常，那公司為啥要發給你全薪？業績是一回事，本身勞工就應該補足時數給公司，要有理才站得住腳，不是沒理還來大聲硬凹」、「客戶一起帶走」。
不過，也有人直言，「業務有穩定做到業績還被資遣？中間有drama吧？不然誰會無故開除公司穩定金流？」、「單純減少人事成本而已」。（編輯：郭佩蓉）