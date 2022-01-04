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電影片尾有彩蛋超煩？內行揭「隱藏真相」：其實很有道理

▲現在許多電影結束之後都還會有一段小片尾，可能是劇中細節劇情或者是下集的預告延伸，一般我們稱為「片尾彩蛋」。（示意圖／記者吳宗軒攝）
▲現在許多電影結束之後都還會有一段小片尾，可能是劇中細節劇情或者是下集的預告延伸，一般我們稱為「片尾彩蛋」。（示意圖／記者吳宗軒攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-04 07:52:30

熱愛看電影的你肯定知道，現在許多電影結束之後都還會有一段小片尾，可能是劇中細節劇情或者是下集的預告延伸，一般我們稱為「片尾彩蛋」，不少人都會留到最後看完才離開，但也有不少人在正片結束後就會起身離開。近日，就有網友討論「現在電影整天彩蛋到底是怎樣？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「近年看電影，每次推薦文章的內文都說最後有彩蛋很精采，一定要看到最後，還要慢慢等全部字幕跑完，才出現一個沒什麼意義的彩蛋，有沒有現在電影整天彩蛋喊說必看，但電影不就是要看內容，看什麼彩蛋？」

▲一名女網友發現，原來全台每家國賓影城的電影票根「顏色都不同」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲網友討論觀看「電影片尾彩蛋」的風氣，引發迴響。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「真的＝＝彩蛋根本被玩爛」、「有些根本不能叫做彩蛋.....為放而放」、「其實原本只是一種驚喜的形式，現在被玩爛了」、「播完片尾沒有彩蛋才更氣，之前就有沒彩蛋的」、「有時候買票進場，彩蛋沒看到真的很氣啊！尤其是彩蛋看完一個兩個，後面才發現還有一個的」。

不過，也有人認為「彩蛋除了是電影給的驚喜外，跑完幕後工作人員的名單也是給他們一個尊重」、「一部電影拍攝這麼辛苦，跑完工作人員名單再播彩蛋其實很有道理」、「彩蛋放片尾也是要大家看完全部吧，也希望給幕後一點尊重」、「不在意彩蛋的就先離開，想看的留下來等幕後人員名單跑完，也是至少給影視工作者一個尊敬，真的沒什麼好吵的」。（編輯：張嘉哲）

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