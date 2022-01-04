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過年送什麼才專業？內行點名「實用派禮盒」狂讚：超需要

▲有網友求助問「過年實用派的禮盒？」貼文一出立即引起熱烈討論。（示意圖／翻攝自pixabay ）
▲有網友求助問「過年實用派的禮盒？」貼文一出立即引起熱烈討論。（示意圖／翻攝自pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-01-04 10:04:51

過年就要到了，重點戲除了年夜飯以外，還會見到許多親戚朋友，這時就得拿出禮盒來做人情，對此就有網友求助問「過年實用派的禮盒？」貼文一出，不少人點名「無調味堅果禮盒很不錯」、「樂扣的保鮮盒禮盒」等用途實際的禮盒，也有人認為可以送創意派的物品：「精緻文創餐具禮盒（碗筷盤子）等」、「感覺送點針對生肖年的會有創意一點」。 

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該名網友昨（3）日在PTT貼文，他以「過年實用派的禮盒？」為題，表示每次過年要回娘家時都會準備禮物送親戚朋友，目前去除食物、現金、禮券等種類，不知道還可以送什麼禮盒，「想參考參考大家的過年都是送什麼？或是有沒有推薦的實用禮盒可以送人的呢？」 

▲因疫情關係，加上孩子剛滿月，一名女網友與老公決定今年不回家過年，怎料婆婆一聽卻氣得直說他們自私，讓她很無奈。（示意圖，非當事人／翻攝自pexels）
▲過年就要到了，重點戲除了年夜飯以外，還會見到許多親戚朋友。（示意圖，非當事人／翻攝自pexels）
貼文一出，有網友點名用途實際的禮盒，「烏魚子禮盒或橄欖油、高級香菇禮盒」、「無調味堅果禮盒」、「無調味堅果禮盒很不錯」、「一箱衛生紙，有一年我朋友送我整箱衛生紙，超實用」、「樂扣的保鮮盒禮盒」、「牛軋糖禮盒」、「馬祖陳高15年」、「瘦身茶組合，過年超需要」。 

也有網友建議可以朝創意點子發想，「精緻文創餐具禮盒（碗筷盤子）等」、「每年過年回南部也都在頭疼要送什麼，感覺送點針對生肖年的會有創意一點，例如老虎造型的擺飾品啊或是存錢筒之類的」。（編輯：賴禹妡） 

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