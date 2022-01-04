人妻買iPad怕被罵！送警局「謊稱撿到的」 竟遭貪警侵占
新北市洪姓人妻，日前因想買iPad Pro又怕被老公罵，竟急中生智利用法規，想到若是拾獲遺失物，超過半年未被領取就會「歸屬拾得人」。不料洪女照做後，全新的iPad Pro卻被陳姓員警起貪心領走，讓她忍不住打電話追查真相，這才讓全案曝光，事後新北地檢署也已經依法起訴陳姓員警。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 10:30:52
洪女2021年6月擔心買iPad Pro會被老公罵，因此請朋友幫忙刷卡購買，她再送到警局稱撿到的，接著依照「歸屬拾得人」的法規，只要坐等半年後，她就可以順理成章拿回iPad Pro使用。
不料，中和警局負責承辦該案件的陳姓員警，看到全新的iPad Pro卻起了貪念，用同事的名義創建公文後，發文給洪姓人妻，表示該物已經被遺失者領回，讓洪女看到通知頓時傻眼，立刻打電話給公文上的承辦人員。
經過承辦人員詢問後，陳姓員警頓感不妙，趕緊將平板帶回局內，並且用分局的信封重新包裝加上編號，假裝剛從保管室取出，正要通知洪女領回，但該分局調閱監視器後揭穿整起事件內幕，最終陳姓員警遭貪汙治罪條例起訴。
檢方表示，員警在事後坦白犯行，且已經於2021年7月離職，考量到他因一時貪念侵占要價五萬元以下的平板電腦，卻又並未拆封，因此請求法院減輕其刑。（編輯：鍾怡婷）