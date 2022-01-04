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雙胞胎「出生年月日」差一年！機率200萬分之1　醫也讚嘆

▲日前在美國加州一對雙胞胎前後只差了15分鐘出生，卻因此「出生年月日」全不同。（圖／翻攝Natividad Medical Center推特）
▲日前在美國加州一對雙胞胎前後只差了15分鐘出生，卻因此「出生年月日」全不同。（圖／翻攝Natividad Medical Center推特）

編輯中心/綜合報導

2022-01-04 10:31:04｜2022-01-04 10:39:29

家中有新生兒出生，已經是讓人歡欣的喜事，若同時出現罕見紀錄，可說是喜上加喜。日前在美國加州一對雙胞胎前後只差了15分鐘出生，卻因此「出生年月日」全都不同，詳細過程也引發關注討論。

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綜合美媒報導，美國加州一位產婦馬德里格爾（Fatima Madrigal）在2021年尾到納蒂維達醫療中心（Natividad Medical Center）準備生產，在2021年12月31日晚間，肚中雙胞胎就開始躁動。

▲父母替新生兒取名是一門學問，要小心避免諧音，否則未來會有被同儕嘲笑的風險。（示意圖，非當事照／取自Pixabay）
▲在美國有位孕婦剛好在12月31日晚間準備生產，結果生出了一對出生年月日完全不同的雙胞胎。（示意圖，非當事照／取自Pixabay）
醫院立即幫馬德里格爾接生，雙胞胎先出生的是哥哥特魯希略（Alfredo Antonio Trujillo），他在去年12月31日晚間11點45分出生；隨後妹妹妹艾琳（Alfredo Antonio Aylin）則在午夜12點後才出生，成為元旦寶寶，就因為相差了這15分鐘，儘管是雙胞胎，但兩人出生年份卻差了1年，機率僅200萬分之一。

媽媽馬德里格爾後來得知這罕見的紀錄後也表示「他們是雙胞胎，生日卻不同，這對我來說非常的瘋狂」；負責接生的醫師阿里亞斯（Ana Abril Arias）則驚嘆「這是她職業生涯中最令人印象深刻的接生經驗，協助這對雙胞胎在2021年和2022年平安抵達世上是我的榮幸」。（編輯：潘毅）


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