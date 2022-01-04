每看必笑的動畫是哪部？鄉民推「3神作」嗨炸：永遠經典
卡通動畫不只是給孩子一個快樂的童年，長大後更是能夠讓人放下生活中的壓力，輕鬆遨遊在小時候的回憶裡，對此就有網友想問「有每看必笑的動畫嗎？」貼文一出，最多人點名作品《烏龍派出所》、《蠟筆小新》、《銀魂》，狂讚：「只會看烏龍派出所跟蠟筆小新」、「銀魂真的很好笑」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 11:12:09
該名網友2日在PTT貼文，他以「有每看必笑的動畫嗎」為題，表示他號稱是「笑不出來肥宅」，因此想請大家推薦可以每看必笑的動畫，更加碼喊：「可以從頭笑到尾的最棒！」
貼文一出，網友紛紛留言點名，「遊戲三人娘」、「海綿寶寶」、「抓狂一族」、「推辛普森家庭」、「阿甘妙世界」、「舊版的海綿寶寶跟抓狂一族」、「馬男波傑克」、「花田一路」、「JOJO真的不賴，常常一臉正經講幹話」、「月刊少女不錯，最近又重看黃金神威」。
不過，最多人提及的作品是日本動畫作品《烏龍派出所》、《蠟筆小新》、《銀魂》，「烏龍派出所」、「烏龍派出所啊」、「蠟筆小新」、「蠟筆小新跟烏龍派出所」、「只會看烏龍派出所跟蠟筆小新，永遠的經典」、「70%的烏龍派出所」、「蠟筆小新幼稚園系列的」、「蠟筆小新啊」、「烏龍派出所跟銀魂」、「銀魂」、「我就知道每頁都能看到銀魂」、「推銀魂」、「銀魂真的很好笑」。（編輯：賴禹妡）