牛排店番茄醬「擺法全錯」！他見一幕超傻眼：我是異類嗎
番茄醬時常出現在民眾日常的餐桌上，酸甜滋味更深獲不少老饕喜愛。不過就有網友到牛排館用餐，卻發現店內的一款番茄醬「擺法全錯」，後續發展曝光也引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 12:43:55
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，自己到一間牛排館用餐，結果發現店內每桌的亨氏番茄醬都「正放」，他幫忙放置成正確的擺放方式後，用完餐離開卻發現整理桌面的店員「又將番茄醬正放」。這樣的畫面也不禁讓原PO傻眼「明明這款番茄醬，倒放才是正的，難道我是異類？」
貼文一出也立刻有不少網友回應「這牌的蕃茄醬有兩種，正放跟倒放的」、「使用上的習慣問題啦」、「沒有倒著放很難擠出來」、「你的放法是正確的」、「標籤印刷已經說明一切了」、「倒放減少與空氣的接觸比較不會壞，如果正放很快就壞掉了」、「番茄醬到最後會很難弄出來，所以才有這種倒放可擠壓的軟瓶」、「平口蓋的牙膏也是啊，明明倒著放才對」；不過也有另一派人笑稱「如果客人很好倒，那店家成本又要提高」、「服務員在降低番茄醬的使用速率 」、「店員怕它外漏吧～這罐倒出來很噴射...」。
這款倒立軟罐番茄醬是2002年時，由國際大廠亨氏推出，最初是為了解決消費者很難擠出番茄醬的問題，後續更成為該品牌最具代表性的包裝方式。但若是其他包裝的番茄醬，則不一定適用倒放的方式。（編輯：潘毅）