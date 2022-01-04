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桃市府擴大篩檢　忠貞市場附近設3採檢站

▲桃市府針對職場、家庭、市場、學校擴大匡列採檢，目前匡列6位家人採檢結果皆為陰性，另與足跡重疊的防疫車隊部份也會擴大採檢近700人。（圖／記者李春台攝，2022.01.04）
▲桃市府針對職場、家庭、市場、學校擴大匡列採檢，目前匡列6位家人採檢結果皆為陰性，另與足跡重疊的防疫車隊部份也會擴大採檢近700人。（圖／記者李春台攝，2022.01.04）

記者李春台/桃園報導

2022-01-04 13:10:51

桃園機場一名清潔人員突破性感染成為本土確診個案，桃園市長鄭文燦昨（3）日晚間也在臉書說明確診者曾至市場擺攤等相關資訊，今（4）日上午鄭出席桃園醫院抗疫新書發表會，針對這次桃機清潔人員染疫事件表示，市府獲報後即針對職場、家庭、市場、學校擴大匡列採檢，目前匡列6位家人採檢結果皆為陰性，另與足跡重疊的防疫車隊部份，預定也會擴大採檢近700人，採檢完畢確定安全了才能回去上班。

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鄭文燦表示，在桃機清潔人員確診發生後，即針對職場、家庭、市場、學校，分別匡列要追蹤採檢的人數，且不斷地擴大，目前家庭部分匡列6人，採檢結果都是陰性，學校部分採預防性停課1天，指揮中心也認為學校部分的風險是較低的，不過在職場的部分已採檢26位，後續將請桃機公司擴大協助匡列。

▲進行預防性停課的2所學校，環保局今天也進行全面清消。（圖／桃園市環保局提供）
▲進行預防性停課的2所學校，環保局今天也進行全面清消。（圖／桃園市環保局提供）
另外，跟確診足跡重疊的防疫車隊部份，鄭文燦說，因應春節返台潮，防疫車隊擴充量能至982輛，目前已有300位防疫車隊司機完成採檢，預定擴大採檢將近700位，希望能夠守住機場防線，職場跟防疫車隊希望能擴大採檢，採檢完畢確定安全了才能回去上班。


由於該確診者曾於去年年底至平鎮忠貞市場擺攤2天，經市府與指揮中心討論後決議今日下午起該市場休市3天並擴大清消，鄭文燦也宣布民眾若有症狀，除了即刻起可到各醫院採檢，市府也會在忠貞市場附近設置3個社區採檢站供民眾免費採檢。


鄭文燦強調，包括機場、防疫車隊、防疫旅館以及醫院，每一道防線都一樣重要，目前已要求機場所有機組人員、地勤、機場服務人員、外包工作人員及防疫旅館人員都必須接種第三劑疫苗，「每一道防線的工作人員都要以百分之百打完第三劑為目標。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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