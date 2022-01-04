挖出古早賣場神卡！網驚曝本尊是「全聯前身」：靠它養大
全聯福利中心因有優惠商品價格及新鮮商品而受到大眾歡迎，不過近日就有網友在家中挖出一張古老的購買證，上頭的商標與全聯相當相似，貼文曝光後有網友出面解釋：「還沒轉型的全聯，以前簡稱軍公教」、「早期公職專用大賣場」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 14:03:04
該名網友2日在臉書「爆廢公社二館」貼文，只見照片中有一張很舊的購買證，且有類似全聯商標的圖案，讓他好奇問：「好奇還有沒有人有像這種懷舊會員卡？翻到覺得好懷念，這是全聯吧？」
貼文一出，網友紛紛留言，「對，這是全聯的前身」、「軍公教福利中心，只有軍公教人才能進入，或持有證件者也可」、「這早期只對軍公教人員販賣的，不對外百姓」、「早期公職專用大賣場」、「那個時期賣的是軍公教的商品，大部分便宜的商品也是因為規格跟市售不同」、「還沒轉型的全聯，以前簡稱軍公教」、「就是靠這張卡養大的」、「軍公教福利中心，商品還有0.5的價格，小時候都跟爺爺一起去」、「買東西超便宜」、「東西比照外面打六折的感覺，還有小數點」。
事實上，1974年行政院為改善公教人員的生活而成立「軍公教福利中心」，商品皆為一般通路的七到八折，具有公務員身份的軍公教人員才能以購物證進場採買，之後1998年才轉為民營化，由元利建設創辦人林敏雄接手成立「全聯實業股份有限公司」，並改為全聯福利中心。（編輯：賴禹妡）