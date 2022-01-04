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《華燈》太夯擋不住！偵探網友揪3大Bug　尷尬場景全洩出

▲以80年代的日式酒店生活為主要背景，延伸發展出的懸疑劇《華燈初上》近日引起廣大熱議。（圖/Netflix提供）
▲以80年代的日式酒店生活為主要背景，延伸發展出的懸疑劇《華燈初上》近日引起廣大熱議。（圖/Netflix提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-04 13:44:18

以80年代的日式酒店生活為主要背景，延伸發展出的懸疑劇《華燈初上》近日引起廣大熱議，其第二季去年12月30日上架之後，吸引影迷瘋狂追劇，探討到底是誰殺了「光」日式酒店的蘇媽媽（楊謹華飾），而除了討論誰是兇手之外，也有人對於背景故事明明取材80年代，卻出現一堆現代的東西，直呼「偶爾還是會小小出戲」，《NOWnews》也特別整理了幾個網友探討的Bug。

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第一、現代用語太多

這點是最多人討論的，故事明明設定在80年代，但卻出現許多現在生活用語、口語化的台詞，包括第一季劇中有人喊出「很會」、「土石流」、「屁啦」、最新一季出現的「玻璃心」、「打拋豬」等等，不僅被教授揪出字詞在當年尚未出現，也讓網友眼尖發現直呼「會不會太讓人出戲」、「80年代怎會有屁啦、玻璃心這些詞」。

▲《華燈初上》已播出第二季，掀起熱議，對此，律師林智群也揪出關鍵畫面，表示「那時還沒出現吧」。（圖 / 華燈初上臉書）
▲《華燈初上》已播出第二季，劇中台詞過於現代化也引發熱議。（圖 / 華燈初上臉書）
第二、警察辦案神速

由於《華燈》劇中出現強暴案、竊盜案、毒品案甚至是殺人的案件，但劇中的刑事組卻以驚人的速度一樣一樣破解謎底，讓網友吐槽「80年代的警察臉都綠了，這刑事組辦案速度未免也太快」，其中劇中用「監視器查車牌」一幕，更讓網友全笑翻，表示當年警察都是靠體力、腦力在辦案，線索根本不好找，以當年的硬體設備來看，根本不能這麼快查到車牌號碼。

▲《華燈初上》劇中刑事警察三人組，左起為Dora謝雨芝、楊祐寧、章廣辰。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲《華燈初上》劇中刑事警察三人組，由楊祐寧領軍破案，結果被吐槽辦案效率過快。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
第三、道具服裝瑕疵

《華燈初上》本身以80年代酒店文化為背景，雖然劇組對人物造型、日式服裝禮儀高度還原，但影迷認為劇情線無法與當時年代背景連動，反而像是現代人穿著古代服裝演戲，有待加強這方面，另外像是，劇中蘇的兒子子維房間裡的世界地圖出現俄羅斯，由於故事發生在1988年，但蘇聯是1991年才解體，當時根本還沒有俄羅斯這個國名；而徐若瑄與第二季的媽媽桑合影時，也出現現代飲料等等，都被網友揪出。

▲Qma（左二）是《華燈初上2》「光」的前小姐。（圖／Qma提供）
▲《華燈初上2》「光」的前小姐合影，右下角出現現代飲料。（圖／Qma提供）
而種種的Bug，都隨著《華燈初上》熱播中掀起討論，許多網友認為「很不錯了啦，有討論才有機會改進」、「瑕不掩瑜，還是一部非常好的作品，卡司真的超強」、「卡司強到不行，個人覺得還是很不錯的優質戲劇」、「雖然有時會出戲，但還是覺得很Nice！期待第三季」而最新的第三季也預計在一月底上架，將一起與觀眾揭開兇手世紀之謎，讓人期待。（編輯：張嘉哲）

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