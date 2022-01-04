超商福袋誰最強？網秒回答 它靠「2關鍵」有錢也買不到
每年到了年初或年底，各家超商就會開始推出「新年福袋」，因為販售便宜又可能抽到大獎，不少民眾都會買一個來試試手氣，而近日繼萊爾富、全家、OK已經開賣福袋之後，7-11也在今（4）日放出消息，推出四款福袋，將於1月12日陸續開賣，四大超商拼抽好禮也拚買氣。而就有網友討論「四大超商誰的福袋最厲害啊？」引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 14:47:06｜2022-01-04 14:49:03
原PO在臉書社團「7-11全家各超商新品資訊共享」貼文指出「之前都沒有買過超商的福袋，今年剛好看到全家的有抽保溫杯跟汽車蠻心動的，其他OK跟萊爾富的也有抽汽車跟鑽戒，7-11的今年也推出超多款而且抽瑪莎拉蒂，大家覺得四大超商誰的福袋CP值最高？今年想要嘗試買看看。」
貼文一出，網友紛紛回應「內容物我覺得都差不多，今年最愛全家的，有保溫杯抽到很爽」、「我都買7-11的欸，雖然很難搶」、「7-11最強啊，他光是福袋外包裝就贏了」、「7-11最強＝＝外包裝也能用真的厲害」、「全家的小物我比較喜歡」、「7-11最強沒錯，每年都秒殺，根本有錢也買不到，外包裝太強了」、「7-11CP值最高，第一次買就回不去了，但蠻難買的」、「每一間的大獎都不錯，但7-11連外包裝都能使用，CP值最高」。
綜合網友意見，認為四大超商中，最強的福袋為「7-11」，原因在於其他三間超商的福袋都是以紙袋包裝，但7-11每年都聯名不同廠牌以「束口袋」包裝，民眾拆封後，外包裝束口袋仍可繼續使用，另外內容物則是都按照價位有保底小物，不像其他三間超商採取隨機附贈，例如今年就有米奇餐桌用具組、水壺等等，也難怪每年一推出就秒殺，被網友封為「有錢也不一定買得到的最強福袋」。（編輯：張嘉哲）