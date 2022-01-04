餐廳有小孩高分貝哭鬧！他怒嗆「帶出來丟臉」 網戰翻了
不少人都曾在外出用餐時，目睹遇過小孩子哭鬧的畫面。不過就有位網友忍不住發文痛批放任孩子哭鬧的家長，簡直是「帶小孩出來丟臉」，詳細內容曝光也掀起兩派網友爭執不休。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 15:06:06
原PO在臉書《爆廢公社》上抱怨，自己在出門吃飯時，目睹鄰桌小孩不斷哭鬧，讓整間餐廳都充滿高分貝的吵鬧聲，但小孩的父母卻無動於衷，放任孩子哭鬧，讓他忍不住痛批「想想其他用餐客人的感受好嗎？有點良心或同理心的父母，是不會把不受控的小孩，帶出去吃飯丟臉吧？不要說帶小孩多辛苦，那是你家的事」。
貼文曝光後立刻有不少網友力挺「小孩哭就算了，大人都不管的看了更生氣」、「我自己有小孩，還真的不敢帶去餐廳吃，會吵到別人，還吃到自己火都上來了，何必呢」、「我是一個五歲小孩的媽，我去餐廳吃飯，如果自己的小孩製造噪音，我會把小孩帶出去等他安靜了再進去繼續吃，因為我不想影響到其他客人的權益」、「覺得父母真的要帶愛吵鬧的嬰幼兒，還是去親子友善餐廳吧」、「小孩太吵不受控，父母就甘願一點把小孩帶離現場，以不妨礙別人為原則，真的不難」。
但也有一部分網友不認同「只能說帶小孩真的很辛苦，在家環境不比外面誰希望自己小孩那麼暴走，有時候連大人都無法控制自己的情緒了」、「體諒要有吧？搞不好小時候你哭更大聲喔」、「小孩哭鬧不是每次都這樣，偶爾有不受控的時候，同理心一下」、「小孩在這年紀，有誰可以當榜樣學習？」。（編輯：潘毅）