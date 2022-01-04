全球生活品質台灣第35名！「1指標」奪冠 網讚實至名歸
2021年已經過去，回顧過去一年，疫情肆虐全球，有些國家飽受經濟衝擊，導致生活受到影響，連台灣也進入三級警戒長達三個月的時間，生活型態受到改變。而全球資料庫《Numbeo》近日也綜合各項指數，列出各國2021年生活品質排名，其中，台灣位居第35名，屬於中段班位置，而仔細端看各項指標數據，台灣在「一項目」中勇奪83個國家冠軍，引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 15:38:01
根據《Numbeo》數據，是以83個國家做出排名，依照各項指標排出生活品質最高前十名，依序為瑞士、丹麥、荷蘭、芬蘭、奧地利、澳大利亞、冰島、德國、紐西蘭、挪威；而幾個重點國家包括美國第15名、日本第17名、南韓位居42名、中國位居65名，而我國則是打趴南韓以及中國，位居35名。
而仔細再看綜合指數中的細項，其中台灣在「醫療健保指數」拿下第一名，贏過其他82個國家；另外在「安全指數」則拿下第二名，不過在「交通通勤指數」卻只有第55名、「購買力指數」第37名、「氣候指數」第39名，「房價收入比」則是第七名（名次越高表現越差），表現都不是相當亮眼。
而該項排名也被轉傳到PTT，不少人看了直言「健保一直是台灣的驕傲，會贏不意外」、「健保台灣果然是最強的，第一名實至名歸」、「台灣健保真的很棒」、「台灣這樣還能第35名，其他國家是有多慘」、「叫政府來看啊，房價收入比第七名＝＝」、「台灣的房價收入比GG」、「健保贏了不意外啦，但房價比的部分......要不要改善一下啊？」（編輯：張嘉哲）