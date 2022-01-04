男孩生日海邊撿石頭　竟拿到千萬年前「霸王化石」！

2021年5月20日，5歲的男孩Brayden Drew與家人於美國南卡羅來納州的默特爾比奇市（ Myrtle Beach）旅行，Brayden在岸邊發現了一個愛心石頭，經證實此石頭是2300萬年前的海中霸王「巨齒鯊」的牙齒，這發現讓全家人驚喜萬分，尤其當天還是Brayden的生日。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 15:54:34
據外媒報導，男孩Brayden Drew去年5月20日時，和家人在默特爾比奇市家族旅行，當眾人正在海岸邊享受陽光、沙灘時，Brayden向媽媽秀出自己撿到的一顆形似愛心的黑色石頭，經後續證實，這顆石子是史上最大的鯊魚「巨齒鯊」的牙齒。男孩的母親驚呼「我的兒子在5歲生日當天，在海灘上撿到巨齒鯊的牙齒，這剛好是他的生日欸！這是最棒的禮物了！」
巨齒鯊（megalodon），是生活在距今約360到2300萬年前的海中生物，其體型龐大，身長約18公尺、體重能重達50噸，比現代的大白鯊大上約3倍之多，為當時的海中霸主。
事實上，巨齒鯊的牙齒已經不是第一次在默特爾比奇被撿到，雖然並不是隨處可見，但每年都有零星的發現案例，2020年同年，也有名5歲小孩撿到另一顆牙齒。巨齒鯊牙齒最長可達6英吋（約15.24公分），其價值大約能達到數千美元。（編輯：李惠婷）