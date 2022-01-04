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明日迎小寒！專家曝「4禁忌」千萬別做　掃落葉藏壞徵兆

▲小寒為冬季的第五個節氣，也代表開始進入一年中最寒冷的日子。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲小寒為冬季的第五個節氣，也代表開始進入一年中最寒冷的日子。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-04 16:26:02

小寒為冬季的第五個節氣，也代表開始進入一年中最寒冷的日子，而明（5）日就要迎來小寒，命理專家小孟老師就透露，有4個禁忌要特別注意，包含不宜掃地上的落葉，否則可能會導致做事情失敗。

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▲有網友看到，一名老先生凌晨4點多在路上幫忙掃落葉，讓他相當感動。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲小寒不宜掃地上的落葉，否則可能會導致做事情失敗。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
小寒節氣吃什麼傳統食物養生

1.吃臘八粥

臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等，加水熬煮，屬於溫補的食材，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效哦。

2.吃菜飯

小寒習俗家家戶戶會煮菜飯吃，有的用青江菜與鹹豬肉、香腸丁或是鴨肉丁，與糯米加上生薑一起煮食，香氣撲人又可口，可以益氣、增強身體禦寒，還可以健脾暖胃，在天寒的日子吃上一碗特別暖心又暖胃哦！

3. 吃黃芽菜

古書《津門雜記》內有記載，過往天津地區有小寒吃黃芽菜的習俗。黃芽菜是天津特產，是用白菜芽製成，古人在冬至過會後將白菜切除莖葉，只留菜心，加以處理過後15天過後取出食用，過往生活物資匱乏，會利用這樣來補足蔬菜缺乏的營養素，但現今生活富足，人們對於食物的營養素已經無需如此費工了。

小寒禁忌：

1.不宜過度運動：

小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要隔外當心。

2.不宜去高山：

小寒天雖然不比大寒天，部份高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響筋骨受寒容易感冒生病。

3.小寒喝過熱湯，不宜外出：

小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。

4.小寒天不要掃落葉：

小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 
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