低利推升房價？星展銀估央行還會打炒房、第3季升息

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至於2022年全球半導體市場有望保持穩健成長。馬鐵英分析，在疫後全球經濟復甦的背景下，市場對支援遠距辦工和遠距學習的電子設備需求應會下降。儘管如此，在5G設備升級和新興市場需求復甦的推動下，智慧型手機支出可能會繼續成長。此外，疫後新常態將繼續促進數位轉型，推動對AR/VR硬體、自動駕駛汽車、智慧工廠的需求。對台灣而言，晶片需求成長、價格調升、先進技術製程的引進將會繼續提振半導體產業的資本支出，從而帶動總體投資成長。
此外，疫情危機促使台灣廠商進一步分散供應鏈網絡，提高在地化生產比率。半導體廠商除了在美國、日本等主要市場設廠外，也有望在新加坡、馬來西亞擴大投資。電子代工廠與傳統製造業廠商可能會進一步向印度、越南、印尼等東南亞和南亞國家分散投資。
同時，企業獲利增加，政府上調最低薪資，星展銀行預計2022年名目薪資成長將回升至2%左右。另一方面，在布蘭特原油平均價格維持在75至80美元一桶的前提下，星展預估台灣消費者物價指數（CPI）、即通膨率將從2021年的1.9% 放緩至2022年的1.3%。隨著實際薪資成長轉正，消費者購買力將獲得改善。
不過，在全球主要央行貨幣政策正常化的背景下，寬鬆的資金環境在今年可能會略有改變，星展銀預估美國聯準會今年下半年會升息2次，促使更多新興市場央行跟進，台灣央行預估今年第3季也會開始升息，每次半碼，第4季會再升息一次，合計共0.25個百分點。另一方面，失業率可能繼續下降、薪資成長可能回升，皆會對房地產市場提供基本面支撐。
馬鐵英也提到，台灣央行從2020年底用選擇性信用管制去調控房市，這都是針對性措施，沒有全面貨幣政策緊縮，央行真正全面貨幣政策調整主要還是關注在整體經濟指標上，包括GDP、產出缺口、各產業、出口及內需復甦均衡程度，更加關注CPI、通貨膨脹率。由於房價對CPI傳導非常明顯主要是在租金，這也會央行全面調整貨幣政策的動力變更高，但目前這情況並沒有特別明顯，這也是為何央行不會因房市動用貨幣政策手段，央行的政策意圖仍明確，對房市採用針對性措施，貨幣政策仍會視全面經濟狀況。
至於央行會不會祭出第5波選擇性信用管制措施？馬鐵英說「可能性是存在的」，央行目前採循序漸進方式，現在只管制到第3套住房，因此這肯定還有進一步調整空間，可能擴大至第2套住房，因為與其他國家比較，新加坡上個月也推出系統房市調控措施，而且密集度及強度都比台灣強及廣，包括房貸有關的債務收入比及房屋交易額外印花稅等，「台灣進一步調控今年還是存在的」，但房市硬著陸風險不會太高。