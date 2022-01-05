最佳防疫距離？年節禮盒「線上贈送」 咖啡漲價前買划算
這幾天本土疫情令人擔憂，不少人緊張即將到來的農曆年節該怎麼過，聰明的店家早就幫大家想好，可以使用APP線上訂購，還可跨店轉贈親友，依照方便時間領取最新鮮的禮盒，不只實現過年最佳防疫距離，還可確保食用新鮮美味的糕點。而咖啡漲價的消息更是蠢蠢欲動，現在就趁機先買入划算的禮盒，幫自己存一點小確幸吧。85度C今年推出八款年節禮盒，聚焦過年必備的魷魚絲、豬肉乾、海苔、牛軋糖、南棗核桃糕等年味點心，怕大家過年吃盡大魚大肉不健康，還準備了野菜脆片的選擇。將新鮮蔬果經特殊低溫真空的乾燥技術處理，非油炸保有爽脆口感，均衡一下年節好口福。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-05 16:49:25
為了實現最佳防疫距離，也怕大家長途奔波送禮的不便，85度C去年開始發展85 APP，從咖啡、蛋糕到中秋禮盒都可訂購，今年還第一次將年節禮盒都放入，即日起到1/24只要用手機下單支付，還可直接線上跨店轉贈，親友只要兌換前告知將前往的店家，預約取貨超方便。
近來咖啡價格調漲的消息傳得沸沸揚揚，愛喝咖啡的消費者實在很緊張，年前不少咖啡品牌也推出咖啡禮盒，從咖啡豆、濾掛到掛耳包，還有咖啡餐點，祭出經濟實惠的價格，讓大家先囤一波。
cama café約大家喝咖啡、博好筊，推出象徵財源滾滾的「cama café媽祖保庇開運咖啡禮盒」，裝入風味為砂糖橘的溫柔酸味，甜感飽和的20包「春日非洲精選」濾掛咖啡，大紅喜氣的包裝讓每一包咖啡都是聖筊的祝福。大方祭出咖啡豆及濾掛多重優惠，一次購入5盒以上禮盒，還可再享85～9折優惠（優惠不得併用）。
大家最愛的星巴克，當然也有新春咖啡禮盒來見客，黑咖啡口味VIA 分享禮盒，12入任選3盒可享哥倫比亞、義大利烘焙等風味選擇。美味成招牌的咖啡蛋捲，也是大家搶購的目標。
由簡天才師傅帶領、位於高雄的THOMAS CHIEN餐飲事業群，旗下品牌LA ONE今年與世界冠軍咖啡烘豆師，也是握！咖啡、自然醒咖啡的創辦人賴昱權合作，選用其獨家精選配方咖啡豆製成LA ONE咖啡掛耳包，並由甜點師傅全新研發、以玉荷包荔枝果泥，創作玫瑰荔枝瑪德蓮，組成「冠軍咖啡精品禮盒—圓舞曲」新春上市。門市與網店同步推出禮盒買十送一限量販售。