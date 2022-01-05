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最佳防疫距離？年節禮盒「線上贈送」　咖啡漲價前買划算

▲年節禮盒時髦「線上贈送」好方便，完美實現最佳防疫距離！趁咖啡漲價前買禮盒超划算，預估是贈禮人氣王。（圖／cama café提供）
▲年節禮盒時髦「線上贈送」好方便，完美實現最佳防疫距離！趁咖啡漲價前買禮盒超划算，預估是贈禮人氣王。（圖／cama café提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-01-05 16:49:25

這幾天本土疫情令人擔憂，不少人緊張即將到來的農曆年節該怎麼過，聰明的店家早就幫大家想好，可以使用APP線上訂購，還可跨店轉贈親友，依照方便時間領取最新鮮的禮盒，不只實現過年最佳防疫距離，還可確保食用新鮮美味的糕點。而咖啡漲價的消息更是蠢蠢欲動，現在就趁機先買入划算的禮盒，幫自己存一點小確幸吧。85度C今年推出八款年節禮盒，聚焦過年必備的魷魚絲、豬肉乾、海苔、牛軋糖、南棗核桃糕等年味點心，怕大家過年吃盡大魚大肉不健康，還準備了野菜脆片的選擇。將新鮮蔬果經特殊低溫真空的乾燥技術處理，非油炸保有爽脆口感，均衡一下年節好口福。

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▲85度C今年推出實惠方便的八款年節禮盒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲85度C今年推出實惠方便的八款年節禮盒，價格落在250元～622元。（圖／記者蕭涵云攝）
為了實現最佳防疫距離，也怕大家長途奔波送禮的不便，85度C去年開始發展85 APP，從咖啡、蛋糕到中秋禮盒都可訂購，今年還第一次將年節禮盒都放入，即日起到1/24只要用手機下單支付，還可直接線上跨店轉贈，親友只要兌換前告知將前往的店家，預約取貨超方便。

▲野菜脆片禮盒成亮點。即日起到2/15至85度C全台門市，預購4款指定禮盒即享85折，另外購買禮盒即加送紅包袋（數量有限、送完為止）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲野菜脆片禮盒成亮點。即日起到2/15至85度C全台門市，預購4款指定禮盒即享85折，另外購買禮盒即加送紅包袋（數量有限、送完為止）。（圖／記者蕭涵云攝）
近來咖啡價格調漲的消息傳得沸沸揚揚，愛喝咖啡的消費者實在很緊張，年前不少咖啡品牌也推出咖啡禮盒，從咖啡豆、濾掛到掛耳包，還有咖啡餐點，祭出經濟實惠的價格，讓大家先囤一波。

▲相當受歡迎的cama café，不囉唆給大家最實用的咖啡禮盒與優惠。（圖／cama café提供）
▲相當受歡迎的cama café，不囉唆給大家最實用的咖啡禮盒與優惠。新春保庇優惠價650元（原價700元），cama café會員優惠價600元，全台限量發售。（圖／cama café提供）
cama café約大家喝咖啡、博好筊，推出象徵財源滾滾的「cama café媽祖保庇開運咖啡禮盒」，裝入風味為砂糖橘的溫柔酸味，甜感飽和的20包「春日非洲精選」濾掛咖啡，大紅喜氣的包裝讓每一包咖啡都是聖筊的祝福。大方祭出咖啡豆及濾掛多重優惠，一次購入5盒以上禮盒，還可再享85～9折優惠（優惠不得併用）。

大家最愛的星巴克，當然也有新春咖啡禮盒來見客，黑咖啡口味VIA 分享禮盒，12入任選3盒可享哥倫比亞、義大利烘焙等風味選擇。美味成招牌的咖啡蛋捲，也是大家搶購的目標。

▲星巴克咖啡蛋捲禮盒超受歡迎，還成為各大通路都有販售的伴手禮。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克咖啡蛋捲禮盒超受歡迎，還成為各大通路都有販售的伴手禮，每盒500元。（圖／台灣星巴克提供）
由簡天才師傅帶領、位於高雄的THOMAS CHIEN餐飲事業群，旗下品牌LA ONE今年與世界冠軍咖啡烘豆師，也是握！咖啡、自然醒咖啡的創辦人賴昱權合作，選用其獨家精選配方咖啡豆製成LA ONE咖啡掛耳包，並由甜點師傅全新研發、以玉荷包荔枝果泥，創作玫瑰荔枝瑪德蓮，組成「冠軍咖啡精品禮盒—圓舞曲」新春上市。門市與網店同步推出禮盒買十送一限量販售。

▲LA ONE冠軍咖啡精品禮盒－奏鳴曲禮盒970元，內函衣索比亞的耶加雪菲及谷吉產區各4包及玫瑰荔枝瑪德蓮8個。（圖／LA ONE提供）
▲LA ONE冠軍咖啡精品禮盒－奏鳴曲禮盒970元，內函衣索比亞的耶加雪菲及谷吉產區各4包及玫瑰荔枝瑪德蓮8個。（圖／LA ONE提供）
▲進行曲禮盒放入LA ONE年年熱銷的鳳梨費南雪，搭配興波咖啡掛耳包870元。（圖／LA ONE提供）
▲進行曲禮盒放入LA ONE年年熱銷的鳳梨費南雪，搭配興波咖啡掛耳包870元。（圖／LA ONE提供）

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